Динамовский бразилец забивает. Видео, как ПАОК одолел в Лиге конференций Копенгаген
Копенгаген - ПАОК 1:2; смотреть онлайн, видео матча Лиги конференций 21.10.2021
PAOK FC
В Матче Лиги конференций ПАОК играл на выезде против "Копенгагена" и добился победы 2:1. Грекам, которыми руководит сын Мирчи Луческу Разван, помогло удаление в составе соперника. Поэтому давление на Давида Хочолаву и компании был немалым. В итоге, победа 2:1, а один из голов забил арендованный у "Динамо" бразилец Сидклей.
Смотрите, как это было, в видео обзоре матча.
"Копенгаген" (Дания) - ПАОК (Греция) - 1:2
Голы: Бьель, 80 - Сидклей, 19, Живкович, 38
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