Динамовский бразилец забивает. Видео, как ПАОК одолел в Лиге конференций Копенгаген

В Матче Лиги конференций ПАОК играл на выезде против "Копенгагена" и добился победы 2:1. Грекам, которыми руководит сын Мирчи Луческу Разван, помогло удаление в составе соперника. Поэтому давление на Давида Хочолаву и компании был немалым. В итоге, победа 2:1, а один из голов забил арендованный у "Динамо" бразилец Сидклей.

Смотрите, как это было, в видео обзоре матча.

"Копенгаген" (Дания) - ПАОК (Греция) - 1:2

Голы: Бьель, 80 - Сидклей, 19, Живкович, 38