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Динамовский бразилец забивает. Видео, как ПАОК одолел в Лиге конференций Копенгаген

Лига конференций
(2 голосов)

Копенгаген - ПАОК 1:2; смотреть онлайн, видео матча Лиги конференций 21.10.2021

Динамовский бразилец забивает. Видео, как ПАОК одолел в Лиге конференций Копенгаген

PAOK FC

UA-Футбол
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В Матче Лиги конференций ПАОК играл на выезде против "Копенгагена" и добился победы 2:1. Грекам, которыми руководит сын Мирчи Луческу Разван, помогло удаление в составе соперника. Поэтому давление на Давида Хочолаву и компании был немалым. В итоге, победа 2:1, а один из голов забил арендованный у "Динамо" бразилец Сидклей.

Смотрите, как это было, в видео обзоре матча.

"Копенгаген" (Дания) - ПАОК (Греция) - 1:2

Голы: Бьель, 80 - Сидклей, 19, Живкович, 38

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В статье: Копенгаген ПАОК (Салоники) Сидклей
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