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Скрипник: Мы понимали, что в первом тайме с ЦСКА нужно будет терпеть

Лига конференций
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Луганчане добыли минимальную победу в Болгарии

Скрипник: Мы понимали, что в первом тайме с ЦСКА нужно будет терпеть

Фото: ФК Заря

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу над софийским "ЦСКА" (1:0) в третьем раунде Лиги конференций.

"Логика в футбол не играет. Если смотреть логически, по началу игры, то понятно – надо терпеть, мы приезжаем к команде, которая на хорошем уровне.

Первые минуты – это то, что всегда, присутствовало давление. Но мы с каждой минутой приобретали уверенность . И во втором тайме уже не было таких больших шансов, как у "ЦСКА" - сказал Скрипник.

Напомним, подопечные Виктора Скрипника добыли минимальную победу в Болгарии и заняли третье место в таблице группы С.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник ЦСКА (София)
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Источник:
gong.bg

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Комментарии (1)
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Mexxxxx (Просяная)
22.10.2021 в 08:51
До чего мы дошли. Надо было терпеть?! Ты поехал играть в Болгарию с каким-то ЦСКА и ты поехал терпеть, как вроде там ПСЖ или Сити. А мы говорим у нас чемпионат больной, та у нас в голове уже проблемы. Я понимаю сыграть первый тайм от обороны, присмотреться к сопернику, потому что он примерно равный нам по классу, сыграть на контратаках на чужом поле играем, но чтоб терпеть........ Это все объясняет почему мы так играем, все и везде. Какие там схемы, качество полей, качество футболистов, это все неважно, тут аж целый болгарский ЦСКА будет нас иметь и мы как-то вытерпим.
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