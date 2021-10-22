Скрипник: Мы понимали, что в первом тайме с ЦСКА нужно будет терпеть
Луганчане добыли минимальную победу в Болгарии
Фото: ФК Заря
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу над софийским "ЦСКА" (1:0) в третьем раунде Лиги конференций.
"Логика в футбол не играет. Если смотреть логически, по началу игры, то понятно – надо терпеть, мы приезжаем к команде, которая на хорошем уровне.
Первые минуты – это то, что всегда, присутствовало давление. Но мы с каждой минутой приобретали уверенность . И во втором тайме уже не было таких больших шансов, как у "ЦСКА" - сказал Скрипник.
Напомним, подопечные Виктора Скрипника добыли минимальную победу в Болгарии и заняли третье место в таблице группы С.
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Источник:gong.bg
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Комментарии (1)
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Mexxxxx (Просяная)
22.10.2021 в 08:51
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