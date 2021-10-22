Скрипник: Мы понимали, что в первом тайме с ЦСКА нужно будет терпеть

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу над софийским "ЦСКА" (1:0) в третьем раунде Лиги конференций.

"Логика в футбол не играет. Если смотреть логически, по началу игры, то понятно – надо терпеть, мы приезжаем к команде, которая на хорошем уровне.

Первые минуты – это то, что всегда, присутствовало давление. Но мы с каждой минутой приобретали уверенность . И во втором тайме уже не было таких больших шансов, как у "ЦСКА" - сказал Скрипник.