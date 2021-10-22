Безус вышел на замену. Партизан - Гент 0:1. Обзор матча, видео гола

"Гент" противостоял "Партизану" на его поле, а украинец Роман Безус не оказался в стартовом составе "буйволов". Однако появился на поле на 77-й минуте в ходе замены. Он помог своей команде удержать победный счет 1:0.

Единственный гол в матче на 59-й минуте забил Свен Кумс. Смотрите, как это было, в видео обзоре поединке Лиги конференций.