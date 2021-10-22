  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Безус вышел на замену. Партизан - Гент 0:1. Обзор матча, видео гола
В тренде

Безус вышел на замену. Партизан - Гент 0:1. Обзор матча, видео гола

Лига конференций
(1 голосов)

Партизан - Гент 0:1, смотреть онлайн видеообзор матча, Лига конференций от 21.10.2021

Безус вышел на замену. Партизан - Гент 0:1. Обзор матча, видео гола

фото - twitter.com/europacnfleague

UA-Футбол
Новина українською

"Гент" противостоял "Партизану" на его поле, а украинец Роман Безус не оказался в стартовом составе "буйволов". Однако появился на поле на 77-й минуте в ходе замены. Он помог своей команде удержать победный счет 1:0.

Единственный гол в матче на 59-й минуте забил Свен Кумс. Смотрите, как это было, в видео обзоре поединке Лиги конференций.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Партизан (Белград) Гент
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...