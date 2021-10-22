Безус вышел на замену. Партизан - Гент 0:1. Обзор матча, видео гола
Партизан - Гент 0:1, смотреть онлайн видеообзор матча, Лига конференций от 21.10.2021
фото - twitter.com/europacnfleague
"Гент" противостоял "Партизану" на его поле, а украинец Роман Безус не оказался в стартовом составе "буйволов". Однако появился на поле на 77-й минуте в ходе замены. Он помог своей команде удержать победный счет 1:0.
Единственный гол в матче на 59-й минуте забил Свен Кумс. Смотрите, как это было, в видео обзоре поединке Лиги конференций.
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