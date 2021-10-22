Гол форварда Зари - претендент на звание лучшего в третьем туре ЛК
Гол Аллахьяра принес минимальную победу луганчанам
Фото: ФК Заря
УЕФА назвал список претендентов на лучший гол третьего тура группового этапа Лиги конференций.
Одним из претендентов стал гол форварда "Зари" Аллахьяра Сайядманеша в ворота софийского "ЦСКА", который принес победу луганчанам (1:0).
Конкурентами иранца являются полузащитник "Будё-Глимт" Патрик Берг, забившего в ворота "Ромы" (6:1), форвард Томаш Чванчара ("Яблонец" в ворота "Раннерсу" 2:2) и хавбек "Копенгагена" Пеп Бель, который поразил ворота "ПАОКа" (1:2).
Who scored the best goal on Matchday 3? ????— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 21, 2021
⚽️ Allahyar Sayyadmanesh, @FCZoryaOfficial
⚽️ Patrick Berg, @Glimt
⚽️ Tomáš Čvančara, @FKJablonec
⚽️ Pep Biel, @FCKobenhavn @Heineken | #UECLGOTW | #UECL
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