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Гол форварда Зари - претендент на звание лучшего в третьем туре ЛК

Лига конференций
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Гол Аллахьяра принес минимальную победу луганчанам

Гол форварда Зари - претендент на звание лучшего в третьем туре ЛК

Фото: ФК Заря

Новина українською

УЕФА назвал список претендентов на лучший гол третьего тура группового этапа Лиги конференций.

Одним из претендентов стал гол форварда "Зари" Аллахьяра Сайядманеша в ворота софийского "ЦСКА", который принес победу луганчанам (1:0).

Конкурентами иранца являются полузащитник "Будё-Глимт" Патрик Берг, забившего в ворота "Ромы" (6:1), форвард Томаш Чванчара ("Яблонец" в ворота "Раннерсу" 2:2) и хавбек "Копенгагена" Пеп Бель, который поразил ворота "ПАОКа" (1:2).

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В статье: Заря (Луганск) Аллахяр
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