Гол форварда Зари - претендент на звание лучшего в третьем туре ЛК

УЕФА назвал список претендентов на лучший гол третьего тура группового этапа Лиги конференций.

Одним из претендентов стал гол форварда "Зари" Аллахьяра Сайядманеша в ворота софийского "ЦСКА", который принес победу луганчанам (1:0).

Конкурентами иранца являются полузащитник "Будё-Глимт" Патрик Берг, забившего в ворота "Ромы" (6:1), форвард Томаш Чванчара ("Яблонец" в ворота "Раннерсу" 2:2) и хавбек "Копенгагена" Пеп Бель, который поразил ворота "ПАОКа" (1:2).

Who scored the best goal on Matchday 3? ????



⚽️ Allahyar Sayyadmanesh, @FCZoryaOfficial

⚽️ Patrick Berg, @Glimt

⚽️ Tomáš Čvančara, @FKJablonec

⚽️ Pep Biel, @FCKobenhavn @Heineken | #UECLGOTW | #UECL