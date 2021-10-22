Неудача Качараба и компании. Маккаби (Хайфа) - Славия 1:0. Обзор матча и видео гола

В этом матче принимал активное участие Тарас Качараба. Защитник сборной Украины, восстановившись от травмы, вернулся в основу "Славии". В Израиле он провел все девяносто минут, но не помог своей команде не проиграть. Чехи пропустили на 24-й минуте от Доньо и остались ни с чем.

Смотрите, как это было, в видео обзоре матча Лиги конференций.

"Маккаби" Х (Израиль) - "Славия" (Чехия) - 1:0

Гол: Доньо, 24