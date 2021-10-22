Неудача Качараба и компании. Маккаби (Хайфа) - Славия 1:0. Обзор матча и видео гола
Маккаби (Хайфа) - Славия 1:0, обзор матча и видео гола, Лига конференций онлайн 21.10.2021
Фото: slavia.cz
В этом матче принимал активное участие Тарас Качараба. Защитник сборной Украины, восстановившись от травмы, вернулся в основу "Славии". В Израиле он провел все девяносто минут, но не помог своей команде не проиграть. Чехи пропустили на 24-й минуте от Доньо и остались ни с чем.
Смотрите, как это было, в видео обзоре матча Лиги конференций.
"Маккаби" Х (Израиль) - "Славия" (Чехия) - 1:0
Гол: Доньо, 24
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