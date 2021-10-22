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Вернидуб: Рады победе над ЦСКА, она далась нам с трудом

Лига конференций
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Защитник "Зари" оценил победу в Лиге конференций

Вернидуб: Рады победе над ЦСКА, она далась нам с трудом

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Защитник "Зари" Виталий Вернидуб прокомментировал победу над софийским "ЦСКА" (1:0) в матче третьего тура Лиги конференций.

"Мы очень счастливы, что сегодня одержали победу, она далась нам с очень большим трудом. Все ребята герои, они выложились по максимуму.

Считаю, что эта победа даст нам хороший импульс, толчок для дальнейших достижений положительных результатов", - сказал Вернидуб.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вернидуб ЦСКА (София)
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Источник:
sportal.bg

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