Вернидуб: Рады победе над ЦСКА, она далась нам с трудом
Защитник "Зари" оценил победу в Лиге конференций
Фото: ФК Заря Луганск
Защитник "Зари" Виталий Вернидуб прокомментировал победу над софийским "ЦСКА" (1:0) в матче третьего тура Лиги конференций.
"Мы очень счастливы, что сегодня одержали победу, она далась нам с очень большим трудом. Все ребята герои, они выложились по максимуму.
Считаю, что эта победа даст нам хороший импульс, толчок для дальнейших достижений положительных результатов", - сказал Вернидуб.
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Источник:sportal.bg
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