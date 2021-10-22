Вернидуб: Рады победе над ЦСКА, она далась нам с трудом

Защитник "Зари" Виталий Вернидуб прокомментировал победу над софийским "ЦСКА" (1:0) в матче третьего тура Лиги конференций.

"Мы очень счастливы, что сегодня одержали победу, она далась нам с очень большим трудом. Все ребята герои, они выложились по максимуму.

Считаю, что эта победа даст нам хороший импульс, толчок для дальнейших достижений положительных результатов", - сказал Вернидуб.