Моуриньо – про 1:6 от Буде-Глимта: Сольбаккен ехал на байке MotoGP, а защитники Ромы – на велосипедах

Алленаторе "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал разгромное поражение своей команды в поединке 3-го тура Лиги конференций с "Буде-Глимтом" (1:6). Команда Моуриньо впервые пропустила 6 голов, это был 1008-й матч в тренерской карьере "Особенного".

"Это моя вина. Я хотел сыграть именно таким составом. Я хотел дать некоторым игрокам возможность сыграть. Между одной группой футболистов и другой в "Роме" есть серьезная разница в классе. Если бы я мог всегда выпускать один состав, то делал бы это. Тем не менее, в воскресенье нам играть с "Наполи". Выйди сегодня основа, то от "адзурри" мы бы пропустили 4-5 голов. Помните, я говорил о Ватикане? Что нам стоит помолиться, чтобы не было травм? Я понимал, о чем я говорю".