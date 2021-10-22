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Моуриньо – про 1:6 от Буде-Глимта: Сольбаккен ехал на байке MotoGP, а защитники Ромы – на велосипедах

Лига конференций
(2 голосов)

Оправдания от Жозе уже здесь

Моуриньо – про 1:6 от Буде-Глимта: Сольбаккен ехал на байке MotoGP, а защитники Ромы – на велосипедах

AS Roma

Новина українською

Алленаторе "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал разгромное поражение своей команды в поединке 3-го тура Лиги конференций с "Буде-Глимтом" (1:6). Команда Моуриньо впервые пропустила 6 голов, это был 1008-й матч в тренерской карьере "Особенного".

"Это моя вина. Я хотел сыграть именно таким составом. Я хотел дать некоторым игрокам возможность сыграть. Между одной группой футболистов и другой в "Роме" есть серьезная разница в классе. Если бы я мог всегда выпускать один состав, то делал бы это. Тем не менее, в воскресенье нам играть с "Наполи". Выйди сегодня основа, то от "адзурри" мы бы пропустили 4-5 голов. Помните, я говорил о Ватикане? Что нам стоит помолиться, чтобы не было травм? Я понимал, о чем я говорю".

"Буде-Глимт" – более качественная команда, чем мы. По крайней мере, сейчас вышло именно так. Те игроки, что вышли в старте у оппонента, выше уровнем, чем те игроки, которых я выпустил с первых минут. Возможно, я переоценил возможности игроков. Было такое впечатление, что Сольбаккен ехал на MotoGP, а наши защитники – на велосипедах. В Риме с ним будут играть другие футболисты".

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Будё-Глимт Лига конференций
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Источник:
AS Roma

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Комментарии (4)
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usovvictor (Kharkov)
22.10.2021 в 12:49
....даже великие тренеры допускают ошибки, им мешает,.....................возраст, который с опытом начинает "задумываться". Моуринье, Луческу, Петраков я не по классу разделяю, по проблемам осторожности с возрастом, вон Де Дзерби - шашки наголо и в атаку. Здесь, кто найдет сбалансированное решение, тот и на коне.... Всегда на весах недооценка или переоценка своих и противника...., + ситуация с составом...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.10.2021 в 12:35
л000000х
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0
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Чiжик (Затеряный в Сибири)
22.10.2021 в 11:40
Неочiковано
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0
0
avatar
Saturn (Киев)
22.10.2021 в 11:26
Эксперементатор
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