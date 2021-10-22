Моуриньо – про 1:6 от Буде-Глимта: Сольбаккен ехал на байке MotoGP, а защитники Ромы – на велосипедах
Оправдания от Жозе уже здесь
AS Roma
Алленаторе "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал разгромное поражение своей команды в поединке 3-го тура Лиги конференций с "Буде-Глимтом" (1:6). Команда Моуриньо впервые пропустила 6 голов, это был 1008-й матч в тренерской карьере "Особенного".
"Это моя вина. Я хотел сыграть именно таким составом. Я хотел дать некоторым игрокам возможность сыграть. Между одной группой футболистов и другой в "Роме" есть серьезная разница в классе. Если бы я мог всегда выпускать один состав, то делал бы это. Тем не менее, в воскресенье нам играть с "Наполи". Выйди сегодня основа, то от "адзурри" мы бы пропустили 4-5 голов. Помните, я говорил о Ватикане? Что нам стоит помолиться, чтобы не было травм? Я понимал, о чем я говорю".
"Буде-Глимт" – более качественная команда, чем мы. По крайней мере, сейчас вышло именно так. Те игроки, что вышли в старте у оппонента, выше уровнем, чем те игроки, которых я выпустил с первых минут. Возможно, я переоценил возможности игроков. Было такое впечатление, что Сольбаккен ехал на MotoGP, а наши защитники – на велосипедах. В Риме с ним будут играть другие футболисты".
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