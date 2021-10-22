"Ехали за победой и сделали это вместе - как команда". Аллахяр дал комментарий после триумфа Зари

Нападающий "Зари" Аллахяр дал свой комментарий после вчерашней победы над "ЦСКА" София. Напомним, что именно иранец забил единственный гол.

"Несмотря на большое количество травмированных игроков мы ехали в Болгарию исключительно за победой, и это сделали. Очень счастливы такому результату. Мы сделали это вместе - как команда, поддерживали друг друга во время игры. Я очень счастлив, что забил, но для меня важнее победа всей команды. Хорошо, что мы победили сегодня, и сохраняем наши шансы на "евровесну".

У нас много травмированных игроков, некоторые ребята играли не на своих позициях, как я например. Но мы отдали все. Выложились на 100% и сейчас счастливы. Сегодня мы победили и счастливы. Новый день - мы фокусируемся на следующей игре Премьер-лиги, в воскресенье против "Колоса". Я считаю, что нужно двигаться шаг за шагом, от игры к игре", - цитирует Аллахяра сайт клуба.

После трех туров луганчане набрали три пункта и идут на третьем месте в группе.