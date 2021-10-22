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"Ехали за победой и сделали это вместе - как команда". Аллахяр дал комментарий после триумфа Зари

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Слово главному герою вечера

"Ехали за победой и сделали это вместе - как команда". Аллахяр дал комментарий после триумфа Зари

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
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Нападающий "Зари" Аллахяр дал свой комментарий после вчерашней победы над "ЦСКА" София. Напомним, что именно иранец забил единственный гол.

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"Несмотря на большое количество травмированных игроков мы ехали в Болгарию исключительно за победой, и это сделали. Очень счастливы такому результату. Мы сделали это вместе - как команда, поддерживали друг друга во время игры. Я очень счастлив, что забил, но для меня важнее победа всей команды. Хорошо, что мы победили сегодня, и сохраняем наши шансы на "евровесну".

У нас много травмированных игроков, некоторые ребята играли не на своих позициях, как я например. Но мы отдали все. Выложились на 100% и сейчас счастливы. Сегодня мы победили и счастливы. Новый день - мы фокусируемся на следующей игре Премьер-лиги, в воскресенье против "Колоса". Я считаю, что нужно двигаться шаг за шагом, от игры к игре", - цитирует Аллахяра сайт клуба.

После трех туров луганчане набрали три пункта и идут на третьем месте в группе.

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В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София) Аллахяр
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Источник:
ФК "Заря"

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