Аллахяр в пролете. Назван лучший гол недели в Лиге Конференций
Награда отправится в Норвегию
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Вчерашний гол Аллахяра в ворота "ЦСКА" Софии претендовал на звание лучшего в третьем туре Лиги Конференций. Однако взять награду иранец не сумел.
Приз отправился к нападающему "Буде-Глимт" Патрику Бергу. Именно он занял первое место в голосовании. Аллахяр расположился одной строчкой ниже.
???? Quick build-up and a super strike wins it for Patrick Berg! ⚽️????#UECLGOTW | @Heineken | #UECL pic.twitter.com/GkLHZY5iV9— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 22, 2021
Напомним, что "Буде-Глимт" и "Заря" играют в одном квартете. Норвежцы идут на первом месте, украинцы - на третьем.
Читайте такжеЦСКА София - Заря 0:1. За себя и за тех двоих
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Умер бывший тренер и футбольный эксперт Сергей Морозов
- Моуриньо: Будё-Глимт — более качественная команда, чем мы
- Ярмоленко тоже там был. Вест Хэм - Генк 3:0. Обзор матча, видео голов
- ЦСКА София - Заря 0:1. За себя и за тех двоих
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.10.2021 в 15:31
Ответить
0
0
Djibouti (Djibouti)
22.10.2021 в 15:06
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
загрузка...