Аллахяр в пролете. Назван лучший гол недели в Лиге Конференций

Вчерашний гол Аллахяра в ворота "ЦСКА" Софии претендовал на звание лучшего в третьем туре Лиги Конференций. Однако взять награду иранец не сумел.

Приз отправился к нападающему "Буде-Глимт" Патрику Бергу. Именно он занял первое место в голосовании. Аллахяр расположился одной строчкой ниже.

???? Quick build-up and a super strike wins it for Patrick Berg! ⚽️????#UECLGOTW | @Heineken | #UECL pic.twitter.com/GkLHZY5iV9