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Аллахяр в пролете. Назван лучший гол недели в Лиге Конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Награда отправится в Норвегию

Аллахяр в пролете. Назван лучший гол недели в Лиге Конференций

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Вчерашний гол Аллахяра в ворота "ЦСКА" Софии претендовал на звание лучшего в третьем туре Лиги Конференций. Однако взять награду иранец не сумел.

Приз отправился к нападающему "Буде-Глимт" Патрику Бергу. Именно он занял первое место в голосовании. Аллахяр расположился одной строчкой ниже.

Напомним, что "Буде-Глимт" и "Заря" играют в одном квартете. Норвежцы идут на первом месте, украинцы - на третьем.

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В статье: Заря (Луганск) Будё-Глимт Аллахяр
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.10.2021 в 15:31
Не сказал бы что лучше...
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0
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Djibouti (Djibouti)
22.10.2021 в 15:06
Что за де биль ное название статьи? Так бы все наши голы были в пролёте, при том количестве голов что забивается в ЛК попасть в топ 3 это уже достижение
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