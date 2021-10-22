Аллахяр в пролете. Назван лучший гол недели в Лиге Конференций

Вчерашний гол Аллахяра в ворота "ЦСКА" Софии претендовал на звание лучшего в третьем туре Лиги Конференций. Однако взять награду иранец не сумел.

Приз отправился к нападающему "Буде-Глимт" Патрику Бергу. Именно он занял первое место в голосовании. Аллахяр расположился одной строчкой ниже.

Напомним, что "Буде-Глимт" и "Заря" играют в одном квартете. Норвежцы идут на первом месте, украинцы - на третьем.