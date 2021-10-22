Хавбек ЦСКА после поражения от Зари недоволен отсутствием ВАР

Полузащитник софийского ЦСКА Георгий Йомов высказался о поражении своей команды от "Зари" (0:1) в Лиге конференций.

"Нам сегодня не повезло. Мы создали более 10 моментов, но не забили, а пропустили.

Меня очень смущает, что в этом турнире нет системы ВАР. Посмотрел в телевизор — и все понятно! В конце матча арбитр должен был более пристально следить за эпизодами в штрафной площадке нашего соперника. Была бы система ВАР, 100% мы бы получили право на пенальти за игру рукой футболиста "Зари", — сказал Йомов.