Хавбек ЦСКА после поражения от Зари недоволен отсутствием ВАР
Посмотрел в телевизор — и все понятно
7dnisport.bg
Полузащитник софийского ЦСКА Георгий Йомов высказался о
"Нам сегодня не повезло. Мы создали более 10 моментов, но не забили, а пропустили.
Меня очень смущает, что в этом турнире нет системы ВАР. Посмотрел в телевизор — и все понятно! В конце матча арбитр должен был более пристально следить за эпизодами в штрафной площадке нашего соперника. Была бы система ВАР, 100% мы бы получили право на пенальти за игру рукой футболиста "Зари", — сказал Йомов.
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Источник:7dnisport.bg
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