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Хавбек ЦСКА после поражения от Зари недоволен отсутствием ВАР

Лига конференций
(2 голосов)

Посмотрел в телевизор — и все понятно

Хавбек ЦСКА после поражения от Зари недоволен отсутствием ВАР

7dnisport.bg

Новина українською

Полузащитник софийского ЦСКА Георгий Йомов высказался о поражении своей команды от "Зари" (0:1) в Лиге конференций.

"Нам сегодня не повезло. Мы создали более 10 моментов, но не забили, а пропустили.

Меня очень смущает, что в этом турнире нет системы ВАР. Посмотрел в телевизор — и все понятно! В конце матча арбитр должен был более пристально следить за эпизодами в штрафной площадке нашего соперника. Была бы система ВАР, 100% мы бы получили право на пенальти за игру рукой футболиста "Зари", — сказал Йомов.

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В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София)
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Источник:
7dnisport.bg

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Комментарии (1)
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Djibouti (Djibouti)
22.10.2021 в 17:52
В днищенских чемпионатах буки на виду
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