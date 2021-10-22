Самолет Кайрата в аэропорту столкнулся с автомобилем - ФОТО

Вчера "Кайрат" в 3-м туре Лиги конференций на выезде проиграл 1:2 "Карабаху".

После матча делегации казахстанского клуба не удалось добраться домой без приключений.

Уже в аэропорту Алматы самолёт с футболистами "Кайрата" на борту столкнулся с автомобилем одной из технических служб, который выехал на взлетную полосу. Обошлось без жертв, но пассажиры самолета провели более часа в ожидании аварийной эвакуации.