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Самолет Кайрата в аэропорту столкнулся с автомобилем - ФОТО

Лига конференций
(1 голосов)

Игроки отделались легким испугом

Самолет Кайрата в аэропорту столкнулся с автомобилем - ФОТО

instagram.com/sportsru_kz

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Вчера "Кайрат" в 3-м туре Лиги конференций на выезде проиграл 1:2 "Карабаху".

После матча делегации казахстанского клуба не удалось добраться домой без приключений.

Уже в аэропорту Алматы самолёт с футболистами "Кайрата" на борту столкнулся с автомобилем одной из технических служб, который выехал на взлетную полосу. Обошлось без жертв, но пассажиры самолета провели более часа в ожидании аварийной эвакуации.

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В статье: Кайрат (Алма-Аты)
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Комментарии (1)
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Зритель (Харьков)
22.10.2021 в 18:08
Судя по фото, это рулёжка, а не взлётная полоса. Если честно - безграмотность журналистов уже не удивляет.
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