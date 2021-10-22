Самолет Кайрата в аэропорту столкнулся с автомобилем - ФОТО
Игроки отделались легким испугом
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Вчера "Кайрат" в 3-м туре
После матча делегации казахстанского клуба не удалось добраться домой без приключений.
Уже в аэропорту Алматы самолёт с футболистами "Кайрата" на борту столкнулся с автомобилем одной из технических служб, который выехал на взлетную полосу. Обошлось без жертв, но пассажиры самолета провели более часа в ожидании аварийной эвакуации.
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Комментарии (1)
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Зритель (Харьков)
22.10.2021 в 18:08
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