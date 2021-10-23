Санжар: В перерыве матча против ЦСКА Скрипнику удалось достучаться до своих подопечных

Бывший главный тренер "Олимпика" и "Карпат" Роман Санжар прокомментировал победу луганской "Зари" в гостевом матче с софийским "ЦСКА" (1:0):

"В первом тайме инициативой владели хозяева, я объясняю это отсутствием в составе гостей системообразующих исполнителей Кочергина, Кабаева, Назарины. В нескольких эпизодах удача была на стороне «Зари», но главное, что ребята выстояли, хотя было непросто.

В перерыве главному тренеру луганчан Виктору Скрипнику, как говорят, удалось достучаться до своих подопечных и второй тайм они провели значительно лучше. К высокому прессингу гостей болгарская команда оказалась не готова и этим наши воспользовались.

Нужно отдать должное луганчанам за терпение, на этот раз они преуспели в реализации голевых моментов.

Что дальше? Необходимо побеждать “ЦСКА” на своем поле 4 ноября и тогда появятся шансы пробиться в следующий раунд", - сказал Санжар.