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Санжар: В перерыве матча против ЦСКА Скрипнику удалось достучаться до своих подопечных

Лига конференций
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Благодаря этому взяли три очка

Санжар: В перерыве матча против ЦСКА Скрипнику удалось достучаться до своих подопечных

Фото: ФК Заря

Новина українською

Бывший главный тренер "Олимпика" и "Карпат" Роман Санжар прокомментировал победу луганской "Зари" в гостевом матче с софийским "ЦСКА" (1:0):

"В первом тайме инициативой владели хозяева, я объясняю это отсутствием в составе гостей системообразующих исполнителей Кочергина, Кабаева, Назарины. В нескольких эпизодах удача была на стороне «Зари», но главное, что ребята выстояли, хотя было непросто.

В перерыве главному тренеру луганчан Виктору Скрипнику, как говорят, удалось достучаться до своих подопечных и второй тайм они провели значительно лучше. К высокому прессингу гостей болгарская команда оказалась не готова и этим наши воспользовались.

Нужно отдать должное луганчанам за терпение, на этот раз они преуспели в реализации голевых моментов.

Что дальше? Необходимо побеждать “ЦСКА” на своем поле 4 ноября и тогда появятся шансы пробиться в следующий раунд", - сказал Санжар.

Напомним, что "Заря" пока занимает третье месте в группе с тремя очками в активе. В дальнейшем у луганчан запланированы еще три матча в Лиге конференций: против "ЦСКА" София и "Ромы" в гостях, а также против "Будет/Глимт" в Запорожье.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник ЦСКА (София) Роман Санжар
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