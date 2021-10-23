Санжар: В перерыве матча против ЦСКА Скрипнику удалось достучаться до своих подопечных
Благодаря этому взяли три очка
Фото: ФК Заря
Бывший главный тренер "Олимпика" и "Карпат" Роман Санжар прокомментировал победу луганской "Зари" в гостевом матче с софийским "ЦСКА" (1:0):
"В первом тайме инициативой владели хозяева, я объясняю это отсутствием в составе гостей системообразующих исполнителей Кочергина, Кабаева, Назарины. В нескольких эпизодах удача была на стороне «Зари», но главное, что ребята выстояли, хотя было непросто.
В перерыве главному тренеру луганчан Виктору Скрипнику, как говорят, удалось достучаться до своих подопечных и второй тайм они провели значительно лучше. К высокому прессингу гостей болгарская команда оказалась не готова и этим наши воспользовались.
Нужно отдать должное луганчанам за терпение, на этот раз они преуспели в реализации голевых моментов.
Что дальше? Необходимо побеждать “ЦСКА” на своем поле 4 ноября и тогда появятся шансы пробиться в следующий раунд", - сказал Санжар.
Напомним, что "Заря" пока занимает третье месте в группе с тремя очками в активе. В дальнейшем у луганчан запланированы еще три матча в Лиге конференций: против "ЦСКА" София и "Ромы" в гостях, а также против "Будет/Глимт" в Запорожье.
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