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Андрей Тлумак: Скрипник в трудный момент нашел, что сказать игрокам, и команда преобразилась

Лига конференций
(1 голосов)

Луганчане наконец-то порадовали на международной арене

Андрей Тлумак: Скрипник в трудный момент нашел, что сказать игрокам, и команда преобразилась

фото - Анатолій Спиця

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший вратарь "Зари" Андрей Тлумак прокомментировал победу луганчан со счетом 0:1 в матче группового этапа Лиги Конференций против болгарского ЦСКА.

- Почему "Заря" провела два разных тайма – в первом слабая игра, во втором совсем другая команда?

- Думаю, это отголосок крупного поражения в матче с "Шахтером". В первом тайме мы видели неуверенную "Зарю" и очень большое желание взять очки. Поэтому все это сковывало игроков. Если "Шахтеру" в чемпионате победа 6:1 сработала не в пользу - в Лиге чемпионов провал, то у "Зари" получилось все наоборот. Команда после болезненного поражения мобилизовалась, понимая, что отступать уже не куда. Второй тайм с ЦСКА стал просто идеальным. Это чисто психология. После поединка с "Шахтером" они не стали сильнее, но наверняка Виктор Скрипник в перерыве нашел нужные слова, сделал команде полезную "инъекцию", и все закончилось удачно.

- В первом тайм у болгар было несколько голевых моментов, особенно в начале матча на 5-й минуте. Забей они ранний гол, и "Заре" трудно было бы рассчитывать на победу?

- Однозначно, "Заря" бы не выиграла, и этот гол сразу бы "прибил" их. Даже ничья была бы под вопросом. Но футбол тем интересен, что не всегда выигрывает сильнейший. А то, что ЦСКА в первые 45 минут был сильнее, мобильнее, агрессивнее мы это увидели. Во втором тайме команды поменялись ролями и все эти качества перешли к нашим ребятам. "Заря" прибавила в движении, быстрее начали двигать мяч, и вообще проснулись, показав характер. Ну и наконец не пропустили, ибо в последнее время линия обороны вызывала большие нарекания. Защита и нападение – это вся команда. Если команда пропускает, а это конечная фаза, значит кто-то впереди недоработал, нападающий потерял мяч и не вступил сразу же в отбор, пошла ответная атака, как итог пропущенный мяч. В этом матче отработала и "отпахала" вся команда. Вы видели, как нападающий Гладкий стелился в подкатах? Он впереди уже играл на оборону.

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- В таких матчах не обходится без Фарта, когда арбитр во втором тайме при счете 1:0 не поставил стопроцентный пенальти, Имереков толкнул в спину соперника.

- Да, нам повезло, Фарт и арбитр были на нашей стороне. Но везет сильнейшим. Многие говорят лучше проиграть один раз 5:0, чем пять раз по 1:0. Наверное, в матче с "Шахтером" луганчане пропустили все что можно, и теперь ворота на замке.

- Успех "Зари" это…?

- Повторюсь: желание, плюс характер и уверенность в своих силах, что они могут победить. Ну и, конечно, немалая роль Виктора Скрипника, команда во втором тайме засверкала яркими красками. В трудный момент он нашел, что сказать ребятам и команда преобразилась. Ему сейчас трудно, нужно время, чтобы его идеи воспринимали футболисты. Может этот матч станет переломным к будущим успехам. Можно только поздравить с победой и качественным футболом, показанным командой. Но не нужно забывать, что матч длится 90 минут.

Добавим, что сегодня, 24 октября, "Заря" сыграет в рамках 12-го тура Чемпионата Украины. Соперником будет "Колос". Начало поединка в 19:30.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Комментарии (1)
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zafo35
24.10.2021 в 11:35
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