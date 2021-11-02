Стала известна бригада арбитров матча Заря - ЦСКА София
Игра пройдет 4 ноября в Запорожье
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На матче четвертого тура Лиги конференций "ЦСКА" (София) - "Заря" (Луганск) будет работать бригада арбитров из Финляндии.
Главным рефери встречи назначен 34-летний Петри Вильянен. На линиях ему будут помогать соотечественники Мика Ламппу и Рику Вихреявуори. Четвертый арбитр — Маттиас Гестраниус.
Матч Лиги конференций "Заря" - "ЦСКА" София состоится в четверг, 4 ноября. Поединок пройдет в Запорожье и начнется в 19:45.
Напомним, после трех туров команда Виктора Скрипника занимает 3-е место в группе С. Две недели назад луганчане добыли минимальную победу над болгарским "ЦСКА" со счетом 1:0.
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