  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Стала известна бригада арбитров матча Заря - ЦСКА София
В тренде

Стала известна бригада арбитров матча Заря - ЦСКА София

Лига конференций
(1 голосов)

Игра пройдет 4 ноября в Запорожье

Стала известна бригада арбитров матча Заря - ЦСКА София

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На матче четвертого тура Лиги конференций "ЦСКА" (София) - "Заря" (Луганск) будет работать бригада арбитров из Финляндии.

Главным рефери встречи назначен 34-летний Петри Вильянен. На линиях ему будут помогать соотечественники Мика Ламппу и Рику Вихреявуори. Четвертый арбитр — Маттиас Гестраниус.

Матч Лиги конференций "Заря" - "ЦСКА" София состоится в четверг, 4 ноября. Поединок пройдет в Запорожье и начнется в 19:45.

Напомним, после трех туров команда Виктора Скрипника занимает 3-е место в группе С. Две недели назад луганчане добыли минимальную победу над болгарским "ЦСКА" со счетом 1:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...