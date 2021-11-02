Стала известна бригада арбитров матча Заря - ЦСКА София

На матче четвертого тура Лиги конференций "ЦСКА" (София) - "Заря" (Луганск) будет работать бригада арбитров из Финляндии.

Главным рефери встречи назначен 34-летний Петри Вильянен. На линиях ему будут помогать соотечественники Мика Ламппу и Рику Вихреявуори. Четвертый арбитр — Маттиас Гестраниус.

Матч Лиги конференций "Заря" - "ЦСКА" София состоится в четверг, 4 ноября. Поединок пройдет в Запорожье и начнется в 19:45.

Напомним, после трех туров команда Виктора Скрипника занимает 3-е место в группе С. Две недели назад луганчане добыли минимальную победу над болгарским "ЦСКА" со счетом 1:0.