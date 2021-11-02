Заря сыграет против софийского ЦСКА в присутствии болельщиков
Луганчане сумели договориться с местной властью
Фото: ФК Заря Луганск
"Заря" официально сообщила, что матч группового этапа Лиги Конференций против "ЦСКА" (София) пройдет в присутствии болельщиков.
Изначально, поединок должен был состояться без зрителей по причине "красной" эпидемиологической зоны в Запорожской области. Тем не менее, луганский клуб пришел к согласию с местными властями о допуске болельщиков на трибуны.
Матч состоится на "Славутич-Арене" в Запорожье 4 ноября и начнется в 19:45.
Посетить данное противостояние на стадионе смогут только те зрители у которых в наличии будет сертификат о вакцинации или ПЦР тест (72 часа) или справка о выздоровлении (6 месяцев).
Данные ограничения не распространяются на лиц, не достигших 18-летнего возраста. В таком случае при себе нужно также иметь паспорт или другой документ, идентифицирующий ваше лицо.
Билеты можно приобрести только онлайн. Цена - от 150 грн.
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