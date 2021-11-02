  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Заря сыграет против софийского ЦСКА в присутствии болельщиков
В тренде

Заря сыграет против софийского ЦСКА в присутствии болельщиков

Лига конференций
(1 голосов)

Луганчане сумели договориться с местной властью

Заря сыграет против софийского ЦСКА в присутствии болельщиков

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

"Заря" официально сообщила, что матч группового этапа Лиги Конференций против "ЦСКА" (София) пройдет в присутствии болельщиков.

Изначально, поединок должен был состояться без зрителей по причине "красной" эпидемиологической зоны в Запорожской области. Тем не менее, луганский клуб пришел к согласию с местными властями о допуске болельщиков на трибуны.

Матч состоится на "Славутич-Арене" в Запорожье 4 ноября и начнется в 19:45.

Посетить данное противостояние на стадионе смогут только те зрители у которых в наличии будет сертификат о вакцинации или ПЦР тест (72 часа) или справка о выздоровлении (6 месяцев).

Данные ограничения не распространяются на лиц, не достигших 18-летнего возраста. В таком случае при себе нужно также иметь паспорт или другой документ, идентифицирующий ваше лицо.

Билеты можно приобрести только онлайн. Цена - от 150 грн.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря Луганск

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...