Заря - ЦСКА София: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Луганская "Заря" имеет шансы побороться за выход из группы Лиги Конференций. По крайней мере, надежду на это дает победа над софийским "ЦСКА" две недели назад. Та виктория помогла коллективу Скрипника набрать ход и добыть несколько ярких побед на просторах Украины.

Но главная задача - победа в еврокубках. Украинские клубы в Лиге Чемпионов пасут задних, но у "Зари" остается неплохо шанс на второе место в третьем по рангу еврокубке. Если брать три очка в Запорожье, то можно всерьез рассчитывать на продолжение турнирной борьбы.

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Смотрите матч четвертого тура группового этапа ЛК в четверг, 4-го ноября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Отметим, что матч "Заря" - "ЦСКА" (София) также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Заря" - "ЦСКА" (София) на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Заря" - "ЦСКА" (София).