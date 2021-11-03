Заря – ЦСКА София . АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги конференций
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 4-го тура группового раунда Лиги конференций между луганской "Зарей" и болгарским "ЦСКА".
Ситуация в квартете для команды Виктора Скрипника уже не такая и плачевная, но все еще очень сложная. Чтобы претендовать на выход из группы, "Заре" вновь нужно обыгрывать команду из Болгарии в рамках матча 4-го тура. Сможет ли украинская команда заработать 3 очка? Насколько мотивированными будут гости? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 4 ноября – в 19:40 по киевскому времени.
Комментатор: Тарас Вархоляк
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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