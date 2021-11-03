Имереков: Будет очень тяжелая игра, ЦСКА приехал брать реванш
Заря настраивается на тяжелый матч
zarya-lugansk.com
Защитник "
– Думаю, что завтра будет очень тяжелая игра, потому что соперник приехал брать реванш. Мы также настраиваемся только на положительный результат. Все вышедшие завтра на футбольное поле приложат максимум усилий для достижения положительного результата.
ЦСКА – очень организованная команда. Нам было сложно в Софии. Завтра мы тоже должны выйти и добиться максимального результата.
- Понимаешь, что завтрашняя игра будет жесткой?
– Да, мы понимаем, что завтра будет силовой футбол. Но завтра мы будем играть в свою игру, а не подстраиваться под соперника. А борьба – неотъемлемая часть футбола.
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