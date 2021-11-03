Тренер ЦСКА перед Зарей: Задача в каждом матче – выиграть и получить удовольствие от игры

Главный тренер болгарского ЦСКА Стойчо Младенов перед игрой 4-го тура Лиги конференций с "Зарей" ответил на вопросы журналистов.

"Мы хотим показать хорошую игру для зрителей и сами хотим быть довольны результатом. У нас есть усталость после прошлого матча, но есть и силы для следующего поединка. Мы настроены на максимально положительный для нас результат.

Первые 45 минут у Софии были очень тяжелыми. Наша цель – не затягивать игру, а продемонстрировать успешный финальный результат. Мы нацелены на победу.

Задача в каждом матче – выиграть и получить удовольствие от игры. Неважно, где мы играем. В Болгарии или в другой стране мы всегда нацелены на победу", - сказал Младенов.