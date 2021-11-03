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Тренер ЦСКА перед Зарей: Задача в каждом матче – выиграть и получить удовольствие от игры

Лига конференций
(1 голосов)

ЦСКА в Запорожье сыграет с Зарей

Тренер ЦСКА перед Зарей: Задача в каждом матче – выиграть и получить удовольствие от игры

zarya-lugansk.com

Новина українською

Главный тренер болгарского ЦСКА Стойчо Младенов перед игрой 4-го тура Лиги конференций с "Зарей" ответил на вопросы журналистов.

"Мы хотим показать хорошую игру для зрителей и сами хотим быть довольны результатом. У нас есть усталость после прошлого матча, но есть и силы для следующего поединка. Мы настроены на максимально положительный для нас результат.

Первые 45 минут у Софии были очень тяжелыми. Наша цель – не затягивать игру, а продемонстрировать успешный финальный результат. Мы нацелены на победу.

Задача в каждом матче – выиграть и получить удовольствие от игры. Неважно, где мы играем. В Болгарии или в другой стране мы всегда нацелены на победу", - сказал Младенов.

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В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София)
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (1)
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Счётчик шансов (Полтава)
04.11.2021 в 00:20
Раньше и в Украине когда-то был СКА Карпаты. У которого были свои болельщики. (Но потом пришли вболивальныкы, и всё поменялось).
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