Тренер ЦСКА перед Зарей: Задача в каждом матче – выиграть и получить удовольствие от игры
ЦСКА в Запорожье сыграет с Зарей
zarya-lugansk.com
Главный тренер болгарского ЦСКА Стойчо Младенов перед игрой 4-го тура
"Мы хотим показать хорошую игру для зрителей и сами хотим быть довольны результатом. У нас есть усталость после прошлого матча, но есть и силы для следующего поединка. Мы настроены на максимально положительный для нас результат.
Первые 45 минут у Софии были очень тяжелыми. Наша цель – не затягивать игру, а продемонстрировать успешный финальный результат. Мы нацелены на победу.
Задача в каждом матче – выиграть и получить удовольствие от игры. Неважно, где мы играем. В Болгарии или в другой стране мы всегда нацелены на победу", - сказал Младенов.
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