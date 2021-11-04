ЛК. Зенев спасает Флору, Карабах снова сильнее Кайрата (обновляется)

В третьем по рангу еврокубке сегодня, 4 ноября, сыграют 16 матчей. Среди прочих на поле выйдет и полпред Украины - луганская "Заря".

Группа А

"Маккаби" Т-А (Израиль) - ХИК (Финляндия) -

Начало в 19:45

ЛАСК (Австрия) - "Алашкерт" (Армения) -

Начало в 19:45

Группа В

"Флора" (Эстония) - "Анортосис" (Кипр) - 2:2

Голы: Саппинен, 55, Зенев, 58 - Кристофи, 28, Попович, 33

Аутсайдеры группы В во второй раз поделили очки. В Таллинне киприоты уверенно выиграли первый тайм, но их не хватило на второй. "Флора" спаслась от поражения всего за три минуты, за которые экс-вингер "Карпат" Сергей Зенев успел оформить гол и ассист. Особенно запомнился его гол со второго этажа - красиво исполнено. В таблице у команд теперь по 2 очка, их шансы на плей-офф мизерные.

"Гент" (Бельгия) - "Партизан" (Сербия) -

Начало в 19:45

Группа С

"Заря" (Украина) - ЦСКА София (Болгария) -

Начало в 19:45

"Рома" (Италия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) -

Начало в 22:00

Группа D

АЗ Алкмаар (Нидерланды) - "Клуж" (Румыния) -

Начало в 19:45

"Рандерс" (Дания) - "Яблонец" (Чехия) -

Начало в 19:45

Группа Е

"Славия" (Чехия) - "Маккаби" Х (Израиль) -

Начало в 22:00

"Унион Берлин" (Германия) - "Фейенорд" (Нидерланды) -

Начало в 22:00

Группа F

"Линкольн" (Гибралтар) - "Слован" (Словакия) -

Начало в 19:45

ПАОК (Греция) - "Копенгаген" (Дания) -

Начало в 22:00

Группа G

"Ренн" (Франция) - "Мура" (Словения) -

Начало в 22:00

"Тоттенхэм" (Англия) - "Витесс" (Нидерланды) -

Начало в 22:00

Группа H

"Кайрат" (Казахстан) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:2

Голы: Канте, 68 - Ваджи, 57, Зубир, 72

Как и в первом матче, "Кайрат" упорно сопротивлялся, но все же проиграл более классному и опытному сопернику. Голы в матче с обеих сторон забивали только африканцы - открыл счет сенегалец, сравнял гвинеец, а победу для своих вырвал марокканец. Такие вот "казахо-азербайджанские" разборки. Благодаря победе "Карабах" на 99% гарантировал себе плей-офф, имея 10 очков в активе. "Кайрата" весной в еврокубках мы точно не увидим.

"Омония" (Кипр) - "Базель" (Швейцария) -

Начало в 19:45