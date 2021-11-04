ЛК. Маккаби разгромил, Безуса поменяли, а Хюбшман ассистировал в 40 лет (обновляется)

В третьем по рангу еврокубке сегодня, 4 ноября, сыграют 16 матчей. Среди прочих на поле выйдет и полпред Украины - луганская "Заря".

Группа А

"Маккаби" Т-А (Израиль) - ХИК (Финляндия) - 3:0

Голы: Кувас, 22, Лингман, 65 (автогол), Хосес, 90+3

Во второй раз подряд "Маккаби" не оставил шансов финнам. Израильтяне доминировали в игре - владели мячом более 60% времени, в пять раз чаще били по воротам. Победным в итоге оказался удар Куваса после хорошей комбинации с пасом Каниховского. Теперь у Тель-Авива 10 очков - и он на 99% сыграет в плей-офф. С ХИК в Европе пора прощаться.

ЛАСК (Австрия) - "Алашкерт" (Армения) - 2:0

Голы: Накамура, 12, 88

Следом за "Маккаби" 10 очков в группе набрал и ЛАСК. "Алашкерт" должен благодарить перекладину и своего вратаря Давида Юрченко за всего лишь два пропущенных гола - по факту, армяне наиграли на 3-4. В итоге победным стал удар низом Кейто Накамуры после передачи от активного Монштайна. Статистика по ударам: 22-1 в пользу хозяев - о чем тут еще говорить?

Группа В

"Флора" (Эстония) - "Анортосис" (Кипр) - 2:2

Голы: Саппинен, 55, Зенев, 58 - Кристофи, 28, Попович, 33

Аутсайдеры группы В во второй раз поделили очки. В Таллинне киприоты уверенно выиграли первый тайм, но их не хватило на второй. "Флора" спаслась от поражения всего за три минуты, за которые экс-вингер "Карпат" Сергей Зенев успел оформить гол и ассист. Особенно запомнился его гол со второго этажа - красиво исполнено. В таблице у команд теперь по 2 очка, их шансы на плей-офф мизерные.

"Гент" (Бельгия) - "Партизан" (Сербия) - 1:1

Голы: Тиссудали, 80 - Урошевич, 65

Очень равный и интересный матч выдали команды. Моментов с обеих сторон было великое множество. Еще в первом тайме с одной стороны обязаны были забивать Пантич и Натхо, с другой - Кумс и Депуатр. В итоге размен голами случился уже после перерыва: сербы открыли счет классным ударом в девятку, "Гент" же выручил плотный удар от Тиссудали, заменившего нашего Романа Безуса. В плей-офф, скорее всего, мы увидим тех и других.

Группа С

"Заря" (Украина) - ЦСКА София (Болгария) - 2:0

Гол: Шахаб, 87, Аллахьяр, 90+5

Отчет о второй кряду победе украинской команды над вице-чемпионом Болгарии читайте здесь.

"Рома" (Италия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) -

Начало в 22:00

Группа D

АЗ Алкмаар (Нидерланды) - "Клуж" (Румыния) - 2:0

Голы: Гудмундссон, 5, Павлидис, 86

АЗ дома довольно уверенно одолел аутсайдера квартета, де-факто забронировав себе евровесну. Победный гол на счету исландца Гудмундссона, который уже на старте игры воспользовался идеальным кроссом на дальнюю штангу. Впоследствии Альберт и Сугавара имели удобные шансы удвоить счет, но второго гола пришлось ждать аж до 86-й минуты. У "Клужа" - 0 ударов в створ ворот и 1 очко в таблице. С румынами в этом сезоне пора прощаться.

"Рандерс" (Дания) - "Яблонец" (Чехия) - 2:2

Голы: Хаммершвей-Мистрати, 46, Кубиста, 53 (автогол) - Чванчара, 73, Кратохвил, 83

Настоящую битву устроили чехи и датчане. Хозяева забили два гола на старте второй половины и уже готовы были праздновать победу, но не тут-то было. Идеальный удар головой метров с 11-ти от Чванчары и выстрел Кратохвила вернули статус-кво на табло. Вы не поверите, но ассистентом в моменте с решающим голом выступил Томаш Хюбшман, которому уже 40 лет, но он продолжает выходить в основе!

Группа Е

"Славия" (Чехия) - "Маккаби" Х (Израиль) -

Начало в 22:00

"Унион Берлин" (Германия) - "Фейенорд" (Нидерланды) -

Начало в 22:00

Группа F

"Линкольн" (Гибралтар) - "Слован" (Словакия) - 1:4

Голы: Чиполина, 45+2 - Грин, 17, 25, Гаврич, 67, Мраз, 71

Неплохо играл представитель Гибралтара, смело, но класс есть класс. Свои шансы хозяева запороли, а вот Андре Грин дважды был прекрасен в быстрых прорывах. Чиполлина отыграл один гол после подачи с углового перед перерывом, но гол Гаврича после рикошета окончательно убил интригу, деморализовав андердога. В таблице у "Слована" теперь 7 очков, у "Линкольна" - 0.

ПАОК (Греция) - "Копенгаген" (Дания) -

Начало в 22:00

Группа G

"Ренн" (Франция) - "Мура" (Словения) -

Начало в 22:00

"Тоттенхэм" (Англия) - "Витесс" (Нидерланды) -

Начало в 22:00

Группа H

"Кайрат" (Казахстан) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:2

Голы: Канте, 68 - Ваджи, 57, Зубир, 72

Как и в первом матче, "Кайрат" упорно сопротивлялся, но все же проиграл более классному и опытному сопернику. Голы в матче с обеих сторон забивали только африканцы - открыл счет сенегалец, сравнял гвинеец, а победу для своих вырвал марокканец. Такие вот "казахо-азербайджанские" разборки. Благодаря победе "Карабах" на 99% гарантировал себе плей-офф, имея 10 очков в активе. "Кайрата" весной в еврокубках мы точно не увидим.

"Омония" (Кипр) - "Базель" (Швейцария) - 1:1

Голы: Какуллис, 16 - Мильяр, 57

Атакуй, не атакуй... Короче, "Базель" весь матч провел на чужой половине, но пропустил контратаку и не смог взять три очка на Кипре. Месту швейцарцев в плей-офф это практически не угрожает, но они явно хотели большего на фоне уверенных выступлений в домашнем первенстве, где роттенблау впервые за последние несколько лет оформили отрыв от конкурентов.