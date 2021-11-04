ЛК. Огненный дебют Конте в Тоттенхэме, победа Качарабы, ассист 40-летнего Хюбшмана

В третьем по рангу еврокубке сегодня, 4 ноября, сыграют 16 матчей. Среди прочих на поле выйдет и полпред Украины - луганская "Заря".

Группа А

"Маккаби" Т-А (Израиль) - ХИК (Финляндия) - 3:0

Голы: Кувас, 22, Лингман, 65 (автогол), Хосес, 90+3

Во второй раз подряд "Маккаби" не оставил шансов финнам. Израильтяне доминировали в игре - владели мячом более 60% времени, в пять раз чаще били по воротам. Победным в итоге оказался удар Куваса после хорошей комбинации с пасом Каниховского. Теперь у Тель-Авива 10 очков - и он на 99% сыграет в плей-офф. С ХИК в Европе пора прощаться.

ЛАСК (Австрия) - "Алашкерт" (Армения) - 2:0

Голы: Накамура, 12, 88

Следом за "Маккаби" 10 очков в группе набрал и ЛАСК. "Алашкерт" должен благодарить перекладину и своего вратаря Давида Юрченко за всего лишь два пропущенных гола - по факту, армяне наиграли на 3-4. В итоге победным стал удар низом Кейто Накамуры после передачи от активного Монштайна. Статистика по ударам: 22-1 в пользу хозяев - о чем тут еще говорить?

Группа В

"Флора" (Эстония) - "Анортосис" (Кипр) - 2:2

Голы: Саппинен, 55, Зенев, 58 - Кристофи, 28, Попович, 33

Аутсайдеры группы В во второй раз поделили очки. В Таллинне киприоты уверенно выиграли первый тайм, но их не хватило на второй. "Флора" спаслась от поражения всего за три минуты, за которые экс-вингер "Карпат" Сергей Зенев успел оформить гол и ассист. Особенно запомнился его гол со второго этажа - красиво исполнено. В таблице у команд теперь по 2 очка, их шансы на плей-офф мизерные.

"Гент" (Бельгия) - "Партизан" (Сербия) - 1:1

Голы: Тиссудали, 80 - Урошевич, 65

Очень равный и интересный матч выдали команды. Моментов с обеих сторон было великое множество. Еще в первом тайме с одной стороны обязаны были забивать Пантич и Натхо, с другой - Кумс и Депуатр. В итоге размен голами случился уже после перерыва: сербы открыли счет классным ударом в девятку, "Гент" же выручил плотный удар от Тиссудали, заменившего нашего Романа Безуса. В плей-офф, скорее всего, мы увидим тех и других.

Группа С

"Заря" (Украина) - ЦСКА София (Болгария) - 2:0

Гол: Шахаб, 87, Аллахьяр, 90+5

Отчет о второй кряду победе украинской команды над вице-чемпионом Болгарии читайте здесь.

"Рома" (Италия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 2:2

Голы: Эль-Шаарави, 54, Ибаньес, 84 - Сольбаккен, 45, Ботхейм, 65

Отчет о выстраданной ничьей "Ромы" Жозе Моуриньо с чемпионом Норвегии читайте на нашем сайте.

Группа D

АЗ Алкмаар (Нидерланды) - "Клуж" (Румыния) - 2:0

Голы: Гудмундссон, 5, Павлидис, 86

АЗ дома довольно уверенно одолел аутсайдера квартета, де-факто забронировав себе евровесну. Победный гол на счету исландца Гудмундссона, который уже на старте игры воспользовался идеальным кроссом на дальнюю штангу. Впоследствии Альберт и Сугавара имели удобные шансы удвоить счет, но второго гола пришлось ждать аж до 86-й минуты. У "Клужа" - 0 ударов в створ ворот и 1 очко в таблице. С румынами в этом сезоне пора прощаться.

"Рандерс" (Дания) - "Яблонец" (Чехия) - 2:2

Голы: Хаммершвей-Мистрати, 46, Кубиста, 53 (автогол) - Чванчара, 73, Кратохвил, 83

Настоящую битву устроили чехи и датчане. Хозяева забили два гола на старте второй половины и уже готовы были праздновать победу, но не тут-то было. Идеальный удар головой метров с 11-ти от Чванчары и выстрел Кратохвила вернули статус-кво на табло. Вы не поверите, но ассистентом в моменте с решающим голом выступил Томаш Хюбшман, которому уже 40 лет, но он продолжает выходить в основе!

Группа Е

"Славия" (Чехия) - "Маккаби" Х (Израиль) - 1:0

Гол: Кухта, 49

Лучше играли чехи и заслужено победили. Если бы Олайинка, Ба и Крменчик реализовали свои шансы, что счет был бы 4:1 или даже 4:0. Тем не менее, они все запороли - отличиться смог лишь хавбек Кухта, оказавшись в нужном месте в нужное время. Украинец Тарас Качараба провел полный матч и заработал желтую за потасовку в конце игры.

"Унион Берлин" (Германия) - "Фейенорд" (Нидерланды) - 1:2

Голы: Триммель, 41 - Синистерра, 15, Дессерс, 72

Если в Роттердаме "Фейенорд" играл с преимуществом, то в Берлине игра получилась равной, жесткой и голландцы победили не без помощи фортуны. "Унион" бил по воротам и создал немало шансов, но пропустил после удара по центру ворот. Даже финальную навалу немцы провести не смогли из-за удаления у Триммеля. Теперь выйти из группы им будет ну очень сложно.

Группа F

"Линкольн" (Гибралтар) - "Слован" (Словакия) - 1:4

Голы: Чиполина, 45+2 - Грин, 17, 25, Гаврич, 67, Мраз, 71

Неплохо играл представитель Гибралтара, смело, но класс есть класс. Свои шансы хозяева запороли, а вот Андре Грин дважды был прекрасен в быстрых прорывах. Чиполлина отыграл один гол после подачи с углового перед перерывом, но гол Гаврича после рикошета окончательно убил интригу, деморализовав андердога. В таблице у "Слована" теперь 7 очков, у "Линкольна" - 0.

ПАОК (Греция) - "Копенгаген" (Дания) - 1:2

Голы: Живкович, 7 - Анкерсен, 34, Бьель, 50

Исход встречи решила лучшая реализация у гостей. Шваб и Свидерский не использовали идеальные шансы, а вот Пеп Бьель даже из не самой удобной позиции исполнил все идеально. Две недели назад мы говорили, что ПАОК ответственнее подошел к реализации моментов, и вот ситуация кардинально поменялась. Датчане опять на первом месте!

Группа G

"Ренн" (Франция) - "Мура" (Словения) - 1:0

Гол: Баде, 76

"Ренн" провел в атаках весь матч и вообще ничего не позволил сопернику, однако гол забил лишь под занавес игры. Решающий мяч на счету центрбека Лоика Баде, который головой замкнул подачу со штрафного. Надо подтягивать позиционную атаку бретонцам, но и без того, похоже, они сыграют в плей-офф Лиги конференций. Важная веха для провинциального клуба.

"Тоттенхэм" (Англия) - "Витесс" (Нидерланды) - 3:2

Голы: Сон, 14, Моура, 22, Расмуссен, 28 (автогол) - Расмуссен, 32, Беро, 39

Дебют Антонио Конте в "Тоттенхэме" получился незабываемым. Его "Шпоры" провели выдающиеся тридцать минут, по ходу которых разорвали соперника, как Тузик грелку, забив три классных гола, но затем резко прекратили играть. Что произошло? Не знаем. В любом случае, "Витесс" быстро отыграл два мяча, а затем еще и заработал удаление для Кристиана Ромеро. Ничья была совсем близко, но "Тоттенхэм" таки собрался и выстоял, а под занавес игры две красных схлопотали уже голландцы. Невероятно!

Группа H

"Кайрат" (Казахстан) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:2

Голы: Канте, 68 - Ваджи, 57, Зубир, 72

Как и в первом матче, "Кайрат" упорно сопротивлялся, но все же проиграл более классному и опытному сопернику. Голы в матче с обеих сторон забивали только африканцы - открыл счет сенегалец, сравнял гвинеец, а победу для своих вырвал марокканец. Такие вот "казахо-азербайджанские" разборки. Благодаря победе "Карабах" на 99% гарантировал себе плей-офф, имея 10 очков в активе. "Кайрата" весной в еврокубках мы точно не увидим.

"Омония" (Кипр) - "Базель" (Швейцария) - 1:1

Голы: Какуллис, 16 - Мильяр, 57

Атакуй, не атакуй... Короче, "Базель" весь матч провел на чужой половине, но пропустил контратаку и не смог взять три очка на Кипре. Месту швейцарцев в плей-офф это практически не угрожает, но они явно хотели большего на фоне уверенных выступлений в домашнем первенстве, где роттенблау впервые за последние несколько лет оформили отрыв от конкурентов.