В запасе Зари на матч с ЦСКА только 4 полевых игрока. Стартовые составы команд

Луганская " Заря " сегодня сыграет домашний матч 4-го тура Лиги конференций против софийского ЦСКА.

Уже известны стартовые составы команд.

Заря: Мацапура, Снурницын, Имереков, Вернидуб, Фаворов, Хомченовский, Цвек, Булеца, Лунев, Аллахьяр, Шахаб

Запасные: Сапутин, Жилкин, Леовижилдо, Кристиан, Алефиренко, Гладкий

Отметим, что Сапутин и Жилкин – вратари, то есть в запасе луганского клуба лишь четыре полевых игрока.

ЦСКА: Бузатто, Мазику, Лам, Маттей, Турицов, Вилдсхут, Жеферсон, Юга, Йомов, Кэри, Кайседо

Запасные: Евтимов, Варела, Бе, Чатакович, Крастев, Дончев, Ахмедов, Мухар, Галабов