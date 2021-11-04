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В запасе Зари на матч с ЦСКА только 4 полевых игрока. Стартовые составы команд

Лига конференций
(1 голосов)

Аллахьяр и Шахаб в основе, Гладкий в запасе

В запасе Зари на матч с ЦСКА только 4 полевых игрока. Стартовые составы команд

zarya-lugansk.com

Новина українською

Луганская "Заря" сегодня сыграет домашний матч 4-го тура Лиги конференций против софийского ЦСКА.

Уже известны стартовые составы команд.

Заря: Мацапура, Снурницын, Имереков, Вернидуб, Фаворов, Хомченовский, Цвек, Булеца, Лунев, Аллахьяр, Шахаб

Запасные: Сапутин, Жилкин, Леовижилдо, Кристиан, Алефиренко, Гладкий

Отметим, что Сапутин и Жилкин – вратари, то есть в запасе луганского клуба лишь четыре полевых игрока.

ЦСКА: Бузатто, Мазику, Лам, Маттей, Турицов, Вилдсхут, Жеферсон, Юга, Йомов, Кэри, Кайседо

Запасные: Евтимов, Варела, Бе, Чатакович, Крастев, Дончев, Ахмедов, Мухар, Галабов

Напомним, что матч "Заря" – ЦСКА начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София)
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Комментарии (2)
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Андрей(Киев) (Киев)
04.11.2021 в 19:09
Да уж,Громов и Фримпонг вылетели после Харькова.
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Андрей(Киев) (Киев)
04.11.2021 в 19:04
А что с Громовым?Нагнойный,Фримпонг где?
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0
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