В запасе Зари на матч с ЦСКА только 4 полевых игрока. Стартовые составы команд
Аллахьяр и Шахаб в основе, Гладкий в запасе
zarya-lugansk.com
Луганская "
Уже известны стартовые составы команд.
Заря: Мацапура, Снурницын, Имереков, Вернидуб, Фаворов, Хомченовский, Цвек, Булеца, Лунев, Аллахьяр, Шахаб
Запасные: Сапутин, Жилкин, Леовижилдо, Кристиан, Алефиренко, Гладкий
Отметим, что Сапутин и Жилкин – вратари, то есть в запасе луганского клуба лишь четыре полевых игрока.
ЦСКА: Бузатто, Мазику, Лам, Маттей, Турицов, Вилдсхут, Жеферсон, Юга, Йомов, Кэри, Кайседо
Запасные: Евтимов, Варела, Бе, Чатакович, Крастев, Дончев, Ахмедов, Мухар, Галабов
Напомним, что матч "Заря" – ЦСКА начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет
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