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Заря - ЦСКА София 2:0. Побеждать несмотря ни на что

Лига конференций
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(6 голосов)

Несмотря на нелучшую игру, несмотря на слабый кадровый ресурс

Заря - ЦСКА София 2:0. Побеждать несмотря ни на что

Фото: ФК Заря

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

И снова "Заря" завершает еврокубковую неделю для украинских клубов. И снова "Заря" должна отдуваться за двоих предшественников. "Шахтер" и "Динамо" синхронно проиграли испанским грандам, а потому, для общего блага и еврокубковых коэффициентов, сегодня нужна была победа луганчан. Более того, побеждать нужно было и для сохранения шансов на плей-офф. Три очка в трех турах - не лучшее положение, но три бала в четверг и вот все уже не так плохо. Получается, чтобы всем было хорошо и чтобы все были довольны, нужно было обыграть удобного соперника - "ЦСКА" из Болгарии.

Скрипник остался верен схеме 4-2-3-1, но внес несколько интересных изменений в стартовый состав. Блистающий в последнем матче Гладкий остался в запасе, формально уступив место Лунева. Максим только восстановился после повреждения и отправился на фланг атаки, в то время как позицию "девятки" закрыл Шахаб. Сделано это было, как нам кажется, ради скорости впереди. Вероятно, Виктор Анатольевич рассчитывал на большое количество контратак. В опорную зону впервые за долгое время вышел Цвек, ранее закрывающий позицию центрбека. Сейчас за эту зону отвечали опытный Имереков и Вернидуб. В остальном состав можно назвать логичным.

Заря - ЦСКА София 2:0. Побеждать несмотря ни на что - изображение 1

Первый тайм оставил неприятное послевкусие. Мы понимаем, что Лига Конференций - даже не второстепенный еврокубок, но все-таки хотелось бы видеть футбол более высокого качества. От обеих команд. "Заря" была не против того, чтобы отдать мяч сопернику, наблюдая за его попытками создать что-то впереди. Получалось у гостей плохо. Да, по статистике ударов они были впереди, но все выстрелы шли либо издали, либо мимо. Из такого нарезку лучших моментов сделать не получится. Недалеко убежала и "Заря". Лунев и Аллахяр смотрелись слабо, Шахаб бегал почти без мяча, а единственный адекватный момент первой половины завершал Фаворов. Аллахяр прострелил с левого фланга на Шахаба, форвард пробежал мимо мяча, а Денис замыкал подачу на дальней. Голкипер сумел среагировать. В целом, все. Остальное не заслуживает того, чтобы тратить буквы и время.

Если единственный момент первой 45-минутки остался за луганчанами, то после перерыва активнее забегали уже софийцы. По крайней мере, на фоне коллектива Скрипника они смотрелись качественнее и интереснее. Во многом благодаря командной скорости. быстрым перепасовкам. Пошли моменты на ворота Мацапуры, один из которых закончился голом. Возле штрафной хозяев был обокраден Хомченовский, после чего Йомов скинул на Кайседо. Удар, гол, вне игры. Главный бомбардир "ЦСКА" на полшага залез в офсайд. Выдыхаем.

Заря - ЦСКА София 2:0. Побеждать несмотря ни на что - изображение 2

Болгары поддавливали, луганчане терпели. Больше других старался Вернидуб, у которого сегодня была особая задача - сдерживать Кайседу, забившего в этом сезоне семь голов. Учитывая, что Хорди покинул поле без точного удара, вице-капитан "Зари" не подвел Скрипника. Свеженький Бе смазал с ударной позиции, не попав в створ с ближнего угла. Показалось, что это тревожный звоночек, но это было последнее, что смогли сделать гости. Ведь дальше был Шахаб. Форвард луганчан запрессинговал Лама (не Филипа), отобрал у него мяч, ворвался в штрафную, пожадничал отдать пас, а пробил сам в ближний. И правильно сделал, поскольку удар оказался точным - 1:0.

Учитывая, что игра близилась к финалу, у гостей оставалось мало времени, чтобы забить, а потому, оголив тылы, они побежали сравнивать. Но не рассчитали с силами. Контратака после стандарта в компенсированное время, голевой пас Шахаба, точный удар Аллахяра. Вот вам и иранская сила Скрипника.

Говоря откровенно, вряд ли кто-то получил большое наслаждение от игры луганчан. До первого забитого казалось, что все шло к голу "ЦСКА", но команда Скрипника не сломалась, выдержала и победила. Вполне возможно именно так мужиками и становятся. Вполне вероятно, это и есть идеальный сценарий для еврокубковых побед.

ЛК, групповой этап. 4-й тур
4 ноября, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Заря - ЦСКА 2:0
Гол: Шахаб Захеди 87, Аллахяр 90+5
Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Максим Лунев (Кристиан Даль 78), Шахаб Захеди, Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Сергей Булеца, Максим Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницын (Жуниор Рейс 71), Аллахяр
ЦСКА: Густаво Бузатто, Юрген Матей, Жеферсон, Грэм Кэри, Хорди Кайседо (Ахмед Ахмедов 83), Георгий Йомов, Брэдли Мазику, Иван Турицов, Амос Юга, Томас Лам, Йанник Вилдсхют (Йоан Бе 72)
Предупреждения: Виталий Вернидуб 56, Игорь Снурницын 70, Шахаб Захеди 76

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В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София)
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Комментарии (72)
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kaput1980 (Херсон)
04.11.2021 в 22:14
Победителей не судят, всех с победой!
Ответить
+5
0
Ol-g (Одесса)
04.11.2021 в 22:13
!
Ответить
0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
04.11.2021 в 22:11
Всех с победой. Но игра конечно не очень.
Ответить
+3
-1
avatar
Степан Срака
04.11.2021 в 22:06
Молодці луганчани!!!
Ответить
+4
0
avatar
DOMENICO (Lviv)
04.11.2021 в 22:18
Steven Ass
Ответить
0
-1
avatar
ascent (Луксор)
04.11.2021 в 22:05
Еще 500 тыс заработали...
Ответить
+2
0
octavi4 (Warszawa)
04.11.2021 в 22:07
Трансфер Шахаба одбили)
Ответить
+2
0
avatar
ascent (Луксор)
04.11.2021 в 22:11
вроде 3.5 надо...
0
-1
avatar
ascent (Луксор)
04.11.2021 в 22:14
Или это за второго ?
+1
0
Саня Лиман (Днепр)
04.11.2021 в 21:57
Ну кукарекни хоть щось
Ответить
0
0
Саня Лиман (Днепр)
04.11.2021 в 21:53
А где рахитский петушара? Уже с дважды разорванным очком.
Ответить
+6
0
Dr. House (Поділля)
04.11.2021 в 21:55
Это ты про этого Полтавского питера?
Ответить
+2
0
Саня Лиман (Днепр)
04.11.2021 в 21:55
Ну да
+3
0
kanoist (мариуполь)
04.11.2021 в 21:53
Сейчас я увидел мужиков,красавцы дотерпели,и поймали момент,но могли и проиграть...МУЖИКИ!!!!
Ответить
+5
-1
Mexxxxx (Просяная)
04.11.2021 в 21:57
Хотя слово "дотерпили" от какого-то болгарского ЦСКА не совсем комплимент для Зари. И мужиками они ставали называться не за такие игры это уж точно. Но а за победу, молодцы, конечно
Ответить
+3
-2
avatar
Viktor Ivanjvich
04.11.2021 в 21:52
травмы + кочергин , играют ввесь месяц через три дня с перелетами по 2000 км- И видно было что ЗАРЯ устала- запасных нет толком. Но вспомнили что они МУЖИКИ и сказали это иранцам, результат на табло. По игре ужас от Хомы, Аллахяр какой то не такой,булеца фаворов в своем репертуаре,да Вернидуб уже не тот, один МАЦАПУРА без вопросов( Шевченко может быть вторым уже) . Кто видел как Скрипник кричит на игроков во время матча? А сегодня было это.
Ответить
+4
0
unnamed (Cape May)
04.11.2021 в 21:53
Да. Было видно, что футболисты Зари устали, допускали много брака (даже не припомню, когда Хомченовский с его техникой и пасом так плохо играл), и план на игру был пересидеть/перетерпеть ЦСКА. Ответить
Ответить
+1
0
avatar
Viktor Ivanjvich
04.11.2021 в 21:55
скорее всего хотели НИЧЕЙКУ
+2
-2
Камонплей
04.11.2021 в 21:50
куди поділися лайноїди які на старті сезону волали що всі клуби крім двох топів лише соромляться в єк та зливають рейтинг? як там ці топи без ручних суддів та без фармклубів?
Ответить
+5
0
vwv (Харьков)
04.11.2021 в 21:55
сподіваюсь то шутка, бо Заря грає жахливо. Пропускає по три м'ячі у кожному матчі. Виграли два валідольних у взігалі мертвих болгар. За це дяка, але гра просто жах.
Ответить
+2
-3
centerback
04.11.2021 в 21:59
шо ти мелеш? які "три м'ячі у кожному матчі"?? подивись результати. Аби написати...
+1
-2
vwv (Харьков)
04.11.2021 в 22:03
Зоря - Рапід 0-3 та 2-3Зоря - Буде Глімт 1-3Зоря - Рома 0-3 Постійні три м'ячі
+2
-1
Камонплей
04.11.2021 в 22:10
в Зорі немає трьох складів, Зоря має трьох польових на лавці. Грає як може - але вже дала результат кращий ніж розхвалене ДК зі збірниками, "геніальнім" тренером і феєричним атакувальним футболом. Приблизно те саме про ШД, але в них є ще хоч мінімальні шанси трохи виправити репутацію. Болгари мертві, а нинішня барса та клуб з молдавської ДНР які?
+4
0
Андрей(Киев) (Киев)
04.11.2021 в 21:50
МОЛОДЦЫ!!!Но игра валидольная.Привет "рахицкому из пидера".
Ответить
+14
0
Ariakiev01 (Київ)
04.11.2021 в 21:49
Даже незнаю за что болетьв другом матчеНаверное если Рома с Буде сыграют нечейку то тоже неплохо
Ответить
+2
0
Mexxxxx (Просяная)
04.11.2021 в 21:53
Нам без разницы. Если Глимт победит в будущей игре ЦСКА, а он победит, то нам надо при любых раскладах выигрывать две игры и с Ромой и с Глимтом. Ну или Рома две игры проиграет, хотя кому тут можно проигрывать. Поэтому наступил тот случай, что никто не поможет, только сами.
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
04.11.2021 в 21:59
да непонятен этот буде глимт. то рому возят. то ничейку с цска катают
+2
0
unnamed (Cape May)
04.11.2021 в 21:49
Из негатива: у Зари сегодня было 3 полевых футболиста в запасе. Гладкий скорее всего не мог играть и был в заявке для формальности. Было видно, как многие игроки физически устали и допускали огромное количество брака. Хомченовский под конец не мог отдать пас на три метра и т.д. Похоже клуб потихоньку сворачивается. Из позитива: пересидели ЦСКА и украли победу из ничейного матча. Кто-нибудь, скажите Скрипнику никогда не ставить Шахаба в центр нападения. От него на фланге больше толку и меньше запоротых атак. Но все-таки забил гол и вспомнил не снимать футболку. Всех с победой. Вознаграждение вмем болельщикам за 86 минут полного беспроглядного уныния. И еще, Заря умудрилась с дырявой медленной защитой сыграть на ноль. Мелочь - а приятно.
Ответить
+4
-4
аалекс ( Крым)
04.11.2021 в 21:51
На счет Шахаба, я Скрипнику передам .
Ответить
+2
0
unnamed (Cape May)
04.11.2021 в 21:52
Спасибо :-)
0
0
Саня Лиман (Днепр)
04.11.2021 в 22:06
Из минимума Скрипник выжимает максимум. Пусть коряво и не красиво, но выжимает.И это тоже надо уметь. Греция так чемпионами Европы стали в 2004.
Ответить
+1
0
avatar
Степан Срака
04.11.2021 в 22:09
угу
+1
0
sergio07 (Запоріжжя)
04.11.2021 в 22:17
Я також звернув увагу на футболку) Цікавий момент
Ответить
0
0
unnamed (Cape May)
04.11.2021 в 22:18
Чуть было не повторил достижение Русина.
0
0
Lion Killer (Львів)
04.11.2021 в 21:46
Давай Зоря. Хочеться шоб хоч хтось з наших навесні грав. Шанси є
Ответить
+9
-1
аалекс ( Крым)
04.11.2021 в 21:49
Не больше чем у Шахтера и Динамо.
Ответить
+3
-7
Lion Killer (Львів)
04.11.2021 в 21:55
обізвалась жовта диня )
+4
-1
Саня Лиман (Днепр)
04.11.2021 в 22:07
Сиди лови воду с дождя
+3
-1
аалекс ( Крым)
04.11.2021 в 21:45
Вот он наш турнир. Заря-молодчаги, хороший ход набрали.
Ответить
+5
0
avatar
DOMENICO (Lviv)
04.11.2021 в 21:45
Мужикам - Респект! Іранські євроголи! Зайшло хоч пару балів в таблицю коефіцієнтів, не те що від ніщасних цього року в Європі наших псевдограндів...
Ответить
+4
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.11.2021 в 21:45
Умнички. Хоть какие-то очки. Иранцы лучшие, что есть в Заре!
Ответить
+6
0
avatar
ascent (Луксор)
04.11.2021 в 21:58
Да, сазу было видно, что топчики!
Ответить
+1
0
Acsakal (Kharkov)
04.11.2021 в 22:27
Це ж яке дно українські гравці, якщо іранці за 500 тис. - топ.
Ответить
0
0
Governor-General (Odessa)
04.11.2021 в 21:45
Ну если молодцы, то молодцы! Удачи и впредь!
Ответить
+3
0
Kela (Одесса)
04.11.2021 в 21:45
Заря всю игру теряла мяч, а в концовке что то пошло не так
Ответить
+3
-1
Саня Лиман (Днепр)
04.11.2021 в 21:44
Красавцы , второй гол не увидел т.к. татаррыжтв не дают.Но молодцы
Ответить
+4
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
04.11.2021 в 21:53
Ты хоть разберись кто матч транслирует.
Ответить
0
0
Саня Лиман (Днепр)
04.11.2021 в 22:31
Чтобы тебе понять для начала выйми свой язык из татарского очка.
0
0
Damien (Kyiv)
04.11.2021 в 21:44
Молодцы! Положили свою копеечку в копилку рейтинга Украины
Ответить
+7
0
pofiq 50 (Олександрія)
04.11.2021 в 21:44
Одна Зоря набирає очки для рейтенгу Молодці!! А ті два ішаки Ш і Д тягнуть на дно..
Ответить
+13
0
аалекс ( Крым)
04.11.2021 в 21:47
Ответить
+1
-1
pofiq 50 (Олександрія)
04.11.2021 в 21:52
у них білять то нога опорна поїхала то дупа невстигла добігти заблокувати удар..
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
04.11.2021 в 21:43
Молодцы! Если выиграют у северян ( что вполне по силам) будет евровесна!
Ответить
+2
-2
Mexxxxx (Просяная)
04.11.2021 в 21:45
Так северяне по-любому выиграют у такого ЦСКА, они никакие, и весны не будет. Нам только побеждать и Глимт и Рому, других вариантов нет. Ну разве ЦСКА положит Рому, но такое ну никак
Ответить
+2
-1
Андрей(Киев) (Киев)
04.11.2021 в 21:53
Надо вырвать ничейку у Ромы и вынести Бодиков.
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
04.11.2021 в 21:55
Да, Рома нам поднасрала в прошлом туре проиграв им. Но шансы есть у всех кроме болгар, даже не знаю за кого сейчас болеть, чья победа нам выгодней. Если Рома то болеть за ЦСКА в следующем туре, что очень маловероятно. А если выиграет Буда, то нам нужно будет удерживать ничью в Риме и побеждать в последнем туре северян, что вообще капец. Ну а если они сейчас катают ничейку, тогда вообще жестяк полный. Однако)
+1
0
Mexxxxx (Просяная)
04.11.2021 в 22:02
Да и такой вариант есть, но как его рассматривать, как вырвать ничейку у Ромы, если игры нет. Два раза вымучили у ЦСКА.
0
0
avatar
ascent (Луксор)
04.11.2021 в 21:43
Ну и кто там говорил, что только Динамо и Шахтер пополняют копилку рейтинга, а таким командам как Заря делать в еврокубках нечего???
Ответить
+10
0
centerback
04.11.2021 в 22:06
Они не ответят - тихонько плачут у себя по углам. Веры в них нет - слабые они
Ответить
0
0
octavi4 (Warszawa)
04.11.2021 в 21:42
Вовремя проснулись, молодцы!!! Дали старт 2 голам за игру, теперь дело за остальными
Ответить
+4
0
avatar
okolegko (Київ)
04.11.2021 в 21:42
На жаль, таких Шахабів та Алах’ярів нема ні в Динамо, ні в Шахтарі...
Ответить
+1
-3
Саня Лиман (Днепр)
04.11.2021 в 21:46
Шахтёр феерил и что?
Ответить
0
0
avatar
okolegko (Київ)
04.11.2021 в 22:25
А я ж про це
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
04.11.2021 в 21:42
Игра никакая, но результат есть. Хотя бы так.
Ответить
+8
0
unnamed (Cape May)
04.11.2021 в 21:52
Да. Было видно, что футболисты Зари устали, допускали много брака (даже не припомню, когда Хомченовский с его техникой и пасом так плохо играл), и план на игру был пересидеть/перетерпеть ЦСКА.
Ответить
+1
0
avatar
Viktor Ivanjvich
04.11.2021 в 21:42
поиграли всего три минуты и забили два гола- остальное время ужастик от ЗАРИ.
Ответить
+13
0
Не дармоед (Запорожье)
04.11.2021 в 21:42
Ну хоть кто то ,что то. Спасибо и на этом)
Ответить
+4
0
мы за динамо (киев)
04.11.2021 в 21:42
ось! ось вона супер стар українського футболу.!!!
Ответить
+4
0
kre4et (Киев)
04.11.2021 в 21:41
Концовка матча - ОГОНЬ!
Ответить
+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
04.11.2021 в 21:41
Зажгли Зарю в тёмном царстве...
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+8
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
04.11.2021 в 21:41
при убитейшей игре,,,выиграли. бывает).
Ответить
+8
0
Mexxxxx (Просяная)
04.11.2021 в 21:40
Заря так и набьет нам рейтинг. Хоть какие-то маленькие радости. Хотя по игре, на этом наверное все, таких ЦСКА уже не будет.
Ответить
+5
0


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