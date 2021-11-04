Заря - ЦСКА София 2:0. Побеждать несмотря ни на что

И снова "Заря" завершает еврокубковую неделю для украинских клубов. И снова "Заря" должна отдуваться за двоих предшественников. "Шахтер" и "Динамо" синхронно проиграли испанским грандам, а потому, для общего блага и еврокубковых коэффициентов, сегодня нужна была победа луганчан. Более того, побеждать нужно было и для сохранения шансов на плей-офф. Три очка в трех турах - не лучшее положение, но три бала в четверг и вот все уже не так плохо. Получается, чтобы всем было хорошо и чтобы все были довольны, нужно было обыграть удобного соперника - "ЦСКА" из Болгарии.

Скрипник остался верен схеме 4-2-3-1, но внес несколько интересных изменений в стартовый состав. Блистающий в последнем матче Гладкий остался в запасе, формально уступив место Лунева. Максим только восстановился после повреждения и отправился на фланг атаки, в то время как позицию "девятки" закрыл Шахаб. Сделано это было, как нам кажется, ради скорости впереди. Вероятно, Виктор Анатольевич рассчитывал на большое количество контратак. В опорную зону впервые за долгое время вышел Цвек, ранее закрывающий позицию центрбека. Сейчас за эту зону отвечали опытный Имереков и Вернидуб. В остальном состав можно назвать логичным.

Первый тайм оставил неприятное послевкусие. Мы понимаем, что Лига Конференций - даже не второстепенный еврокубок, но все-таки хотелось бы видеть футбол более высокого качества. От обеих команд. "Заря" была не против того, чтобы отдать мяч сопернику, наблюдая за его попытками создать что-то впереди. Получалось у гостей плохо. Да, по статистике ударов они были впереди, но все выстрелы шли либо издали, либо мимо. Из такого нарезку лучших моментов сделать не получится. Недалеко убежала и "Заря". Лунев и Аллахяр смотрелись слабо, Шахаб бегал почти без мяча, а единственный адекватный момент первой половины завершал Фаворов. Аллахяр прострелил с левого фланга на Шахаба, форвард пробежал мимо мяча, а Денис замыкал подачу на дальней. Голкипер сумел среагировать. В целом, все. Остальное не заслуживает того, чтобы тратить буквы и время.

Если единственный момент первой 45-минутки остался за луганчанами, то после перерыва активнее забегали уже софийцы. По крайней мере, на фоне коллектива Скрипника они смотрелись качественнее и интереснее. Во многом благодаря командной скорости. быстрым перепасовкам. Пошли моменты на ворота Мацапуры, один из которых закончился голом. Возле штрафной хозяев был обокраден Хомченовский, после чего Йомов скинул на Кайседо. Удар, гол, вне игры. Главный бомбардир "ЦСКА" на полшага залез в офсайд. Выдыхаем.

Болгары поддавливали, луганчане терпели. Больше других старался Вернидуб, у которого сегодня была особая задача - сдерживать Кайседу, забившего в этом сезоне семь голов. Учитывая, что Хорди покинул поле без точного удара, вице-капитан "Зари" не подвел Скрипника. Свеженький Бе смазал с ударной позиции, не попав в створ с ближнего угла. Показалось, что это тревожный звоночек, но это было последнее, что смогли сделать гости. Ведь дальше был Шахаб. Форвард луганчан запрессинговал Лама (не Филипа), отобрал у него мяч, ворвался в штрафную, пожадничал отдать пас, а пробил сам в ближний. И правильно сделал, поскольку удар оказался точным - 1:0.

Учитывая, что игра близилась к финалу, у гостей оставалось мало времени, чтобы забить, а потому, оголив тылы, они побежали сравнивать. Но не рассчитали с силами. Контратака после стандарта в компенсированное время, голевой пас Шахаба, точный удар Аллахяра. Вот вам и иранская сила Скрипника.

Говоря откровенно, вряд ли кто-то получил большое наслаждение от игры луганчан. До первого забитого казалось, что все шло к голу "ЦСКА", но команда Скрипника не сломалась, выдержала и победила. Вполне возможно именно так мужиками и становятся. Вполне вероятно, это и есть идеальный сценарий для еврокубковых побед.

ЛК, групповой этап. 4-й тур

4 ноября, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Заря - ЦСКА 2:0

Гол: Шахаб Захеди 87, Аллахяр 90+5

Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Максим Лунев (Кристиан Даль 78), Шахаб Захеди, Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Сергей Булеца, Максим Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницын (Жуниор Рейс 71), Аллахяр

ЦСКА: Густаво Бузатто, Юрген Матей, Жеферсон, Грэм Кэри, Хорди Кайседо (Ахмед Ахмедов 83), Георгий Йомов, Брэдли Мазику, Иван Турицов, Амос Юга, Томас Лам, Йанник Вилдсхют (Йоан Бе 72)

Предупреждения: Виталий Вернидуб 56, Игорь Снурницын 70, Шахаб Захеди 76