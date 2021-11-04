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1:0. Заря в концовке выходит вперед против ЦСКА – Видео

Лига конференций
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(2 голосов)

Гол на последних минутах оставляет Заре шансы на плей-офф

1:0. Заря в концовке выходит вперед против ЦСКА – Видео

ФК Зоря

Новина українською

"Заря" за 3 минуты до конца встречи забивает гол и, похоже, вырывает победу у софийского "ЦСКА".

Шахаб Захедитабар блестяще пробивает в правый нижний угол на 87 минуте встречи и забивает роскошный победный мяч луганчан – 1:0.

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В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София) Шахаб Захеди
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Комментарии (5)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
04.11.2021 в 21:41
Если Манеш не останется в Украине- будет большая ошибка в том числе наших грандов.Такого трудягу нужно ещё поискать .Зоря с победой,красавцы!
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
04.11.2021 в 21:47
мне Шахаб больше в этом матче понравился
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0
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
04.11.2021 в 21:49
Да,был хорош,но Манеш более стабилен,трудоспособность,заряженность подкупает
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
04.11.2021 в 21:40
Зажгли Зарю в тёмном царстве...
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.11.2021 в 21:38
Умнички, хоть какие-то очки в копилку)
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+1
0


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