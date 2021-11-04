1:0. Заря в концовке выходит вперед против ЦСКА – Видео
Гол на последних минутах оставляет Заре шансы на плей-офф
ФК Зоря
"Заря" за 3 минуты до конца встречи забивает гол и, похоже, вырывает победу у софийского "ЦСКА".
Шахаб Захедитабар блестяще пробивает в правый нижний угол на 87 минуте встречи и забивает роскошный победный мяч луганчан – 1:0.
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Комментарии (5)
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