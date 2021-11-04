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2:0. Заря выгрызает очки у ЦСКА в концовке – Видео

Лига конференций
Обновлено
(7 голосов)

Луганск в игре – шансы на евровесну есть

2:0. Заря выгрызает очки у ЦСКА в концовке – Видео

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

"Заря" за 8 минут забивает дважды и вырывает победу у софийского "ЦСКА".

Захеди показалось мало забитого мяча и он отдал голевую на Аллахяра – последний не подвел и добил софийцев – 2:0.

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В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София) Аллахяр
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(7 голосов)
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Комментарии (7)
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winter (Berlin)
04.11.2021 в 22:12
а українці вміють забивати ? в минулому матчі іранець забив і зараз - обидва іранці :)
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0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
04.11.2021 в 21:59
Жуниньо смешно упал Заря и Скрипник - молодцы!
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+3
0
avatar
фанат71 (калуш)
04.11.2021 в 21:57
Молодці!!!!!!!Дякуємо за гру!!!Скрипник на коні))
Ответить
+3
0
Vantala (Kharkiv)
04.11.2021 в 21:51
и где видео?
Ответить
+2
0
Maryan (Lviv)
04.11.2021 в 21:51
Хто би міг подумати, що тільки Зоря буде приносити бали в таблицю коефициєнтів?.
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+3
-1
ВиктАн
04.11.2021 в 21:45
Очень сложный матч. Откровенно повезло.
Ответить
+3
-2
octavi4 (Warszawa)
04.11.2021 в 21:49
Главное что в таблице КУ на это уже никто смотреть не будет
Ответить
+1
0


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