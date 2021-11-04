2:0. Заря выгрызает очки у ЦСКА в концовке – Видео
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Фото - Олександр Приходько
"Заря" за 8 минут забивает дважды и вырывает победу у софийского "ЦСКА".
Захеди показалось мало забитого мяча и он отдал голевую на Аллахяра – последний не подвел и добил софийцев – 2:0.
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