Скрипник: Не перестаю удивляться своим игрокам

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире Megogo прокомментировал матч четвертого тура группового этапа Лиги конференций с ЦСКА (2:0) .

"В той ситуации, в которой мы оказываемся, играя в еврокубках – много больных, много травмированных, поэтому много футболистов играет не на своих позициях.

На первый план вышла борьба, где-то сознательно отдали инициативу, нужно было терпеть, стоим на «ноль» и ожидаем свой шанс.

Не перестаю удивляться своим игрокам. Мы довольны результатом. Надеюсь, в ближайшее время многие игроки восстановятся и вернутся в строй", - сказал Скрипник.