Скрипник: Не перестаю удивляться своим игрокам
Заря все-таки одолела ЦСКА
zarya-lugansk.com
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире Megogo прокомментировал
"В той ситуации, в которой мы оказываемся, играя в еврокубках – много больных, много травмированных, поэтому много футболистов играет не на своих позициях.
На первый план вышла борьба, где-то сознательно отдали инициативу, нужно было терпеть, стоим на «ноль» и ожидаем свой шанс.
Не перестаю удивляться своим игрокам. Мы довольны результатом. Надеюсь, в ближайшее время многие игроки восстановятся и вернутся в строй", - сказал Скрипник.
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Источник:fanday
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