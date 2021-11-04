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Скрипник: Не перестаю удивляться своим игрокам

Лига конференций
(3 голосов)

Заря все-таки одолела ЦСКА

Скрипник: Не перестаю удивляться своим игрокам

zarya-lugansk.com

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире Megogo прокомментировал матч четвертого тура группового этапа Лиги конференций с ЦСКА (2:0).

"В той ситуации, в которой мы оказываемся, играя в еврокубках – много больных, много травмированных, поэтому много футболистов играет не на своих позициях.

На первый план вышла борьба, где-то сознательно отдали инициативу, нужно было терпеть, стоим на «ноль» и ожидаем свой шанс.

Не перестаю удивляться своим игрокам. Мы довольны результатом. Надеюсь, в ближайшее время многие игроки восстановятся и вернутся в строй", - сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник ЦСКА (София)
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Источник:
fanday

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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
04.11.2021 в 23:15
увы уровень Зари это середняк угпл
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0
-5
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.11.2021 в 23:07
Чико бом бони)
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0
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