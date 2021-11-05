Борьба продолжается. Заря в ЛК подтянулась к лидерам группы. Турнирная таблица

В Лиге конференций состоялись матчи 4-го тура.

В более раннем блоке матчей Заря в группе С повторно обыграла софийский ЦСКА (2:0), а чуть позже Буде Глимт в Риме сыграл вничью с Ромой (2:2).

Таким образом, норвежцы с восьмью очками остаются лидерами группы, у Ромы – 7, у Зари – 6, ну и ЦСКА с 1 очком замыкает таблицу и уже не претендует на выход.

Напомним, что в следующем туре Рома примет Зарю, а Буде Глимт – ЦСКА.