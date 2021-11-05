Определился лучший игрок матча Заря - ЦСКА София

В матче четвертого тура группового этапа Лиги конференций "Заря" на своем поле обыграла софийский "ЦСКА" со счетом 2:0.

Статистический портал SofaScore оценил действия футболистов обеих команд.

Лучшим игроком признан автор победного гола Шахаб Захеди, который получил оценку 8.3 балла. 26-летний иранец вышел в стартовом составе "Зари" и отыграл на поле все 90 минут встречи. За это время Шахаб забил гол и сделал результативную передачу.

Также он нанес 2 удара по воротам (1 в створ, 1 мимо), провел 2 успешные обводки из 3, 35 раз коснулся мяча, отдал 6 точных передач из 16 (38%), в том числе 1 ключевую, создал 1 голевой момент, выиграл 3 верховые дуэли из 8, заработал 3 фола, 1 раз отобрал мяч и 1 раз перехватил.

Скриншот: SofaScore