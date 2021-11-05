"Сколько мы потеряли из-за ошибок судей?" Моуриньо – о качестве арбитража в матче Рома – Буде-Глимт

Алленаторе "Ромы" Жозе Моуриньо раскритиковал работу судей после поединка Лиги конференций с норвежским клубом "Буде-Глимт" (2:2). Отметим, что главным арбитром встречи был Анастасиос Папапетру.

"Тяжелый результат для нас, много технических ошибок, особенно в обороне, а в атаке нам не хватало тонкости в принятии решений. Счет – 2:2. Это реальность, но у нас должно было быть два пенальти, это очевидно. Ясно как день Можно говорить о чем угодно, но у них было два удара в створ, и они забили два гола. Мы забили два и не получили 2 чистых пенальти. Я не ощущал проблемы в этой игре, мы все контролировали".