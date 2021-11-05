"Сколько мы потеряли из-за ошибок судей?" Моуриньо – о качестве арбитража в матче Рома – Буде-Глимт
Считает, что его команда должна была пробивать пенальти. Причем, не один
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Алленаторе "Ромы" Жозе Моуриньо раскритиковал работу судей после поединка Лиги конференций с норвежским клубом "Буде-Глимт" (2:2). Отметим, что главным арбитром встречи был Анастасиос Папапетру.
"Тяжелый результат для нас, много технических ошибок, особенно в обороне, а в атаке нам не хватало тонкости в принятии решений. Счет – 2:2. Это реальность, но у нас должно было быть два пенальти, это очевидно. Ясно как день Можно говорить о чем угодно, но у них было два удара в створ, и они забили два гола. Мы забили два и не получили 2 чистых пенальти. Я не ощущал проблемы в этой игре, мы все контролировали".
"Я не знаю, может, у них плохие судьи, которые начинают карьеру в Лиге конференций. Я ничего не говорил о судье в Норвегии, потому что мы проиграли 1:6, но было два очевидных пенальти. Мы можем прагматично смотреть на цифры, но есть вопрос: сколько очков "Рома" потеряла из-за судейских ошибок? "Юве", "Милан", теперь "Буде-Глимт".
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