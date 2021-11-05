Тренер ЦСКА: В матче с Зарей меня все устраивает, кроме результата

Главный тренер "ЦСКА" София Стойчо Младенов после игры с "Зарей" (0:2) ответил на вопросы журналистов.

"Это футбол, с каждым может такое случиться. Но на этот раз мы играли лучше, чем 2 недели назад. Первый тайм был более рациональным, а второй - более быстрее по темпу. Будем делать ставку на улучшение своей игры в будущем. У нас много квалифицированных футболистов, играющих на своем уровне, поэтому будем пытаться совершенствовать игру, но сегодня меня все устраивает, кроме результата.

Ошибки были не роковыми, поэтому их легко можно было избегать. Мы не имели должной концентрации, но пытались сделать все, что от нас зависело на исходе игры", - сказал Младенов.