Шахаб вошел в сборную тура Лиги конференций по версии SofaScore
Иранец выдал отменный матч
zarya-lugansk.com
Статистический портал SofaScore составил символическую команду недели 4-го тура группового этапа Лиги Конференций.
Место в ней по итогам матча с болгарским ЦСКА (2:0) нашлось и форварду "
Отметим, что 26-летний иранец во вчерашнем матче забил гол гола и сделал ассист.
Также Шахаб нанес 2 удара по воротам (1 в створ, 1 мимо), провел 2 успешные обводки из 3, 35 раз коснулся мяча, отдал 6 точных передач из 16 (38%), в том числе 1 ключевую, создал 1 голевой момент, выиграл 3 верховые дуэли из 8, заработал 3 фола, 1 раз отобрал мяч и 1 раз сделал перехват.
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