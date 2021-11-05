Шахаб вошел в сборную тура Лиги конференций по версии SofaScore

Статистический портал SofaScore составил символическую команду недели 4-го тура группового этапа Лиги Конференций.

Место в ней по итогам матча с болгарским ЦСКА (2:0) нашлось и форварду " Зари " Шахабу, который получил оценку 8,3.

Отметим, что 26-летний иранец во вчерашнем матче забил гол гола и сделал ассист.

Также Шахаб нанес 2 удара по воротам (1 в створ, 1 мимо), провел 2 успешные обводки из 3, 35 раз коснулся мяча, отдал 6 точных передач из 16 (38%), в том числе 1 ключевую, создал 1 голевой момент, выиграл 3 верховые дуэли из 8, заработал 3 фола, 1 раз отобрал мяч и 1 раз сделал перехват.