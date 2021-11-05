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Шахаб вошел в сборную тура Лиги конференций по версии SofaScore

Лига конференций
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Иранец выдал отменный матч

Шахаб вошел в сборную тура Лиги конференций по версии SofaScore

zarya-lugansk.com

Новина українською

Статистический портал SofaScore составил символическую команду недели 4-го тура группового этапа Лиги Конференций.

Место в ней по итогам матча с болгарским ЦСКА (2:0) нашлось и форварду "Зари" Шахабу, который получил оценку 8,3.

Отметим, что 26-летний иранец во вчерашнем матче забил гол гола и сделал ассист.

Также Шахаб нанес 2 удара по воротам (1 в створ, 1 мимо), провел 2 успешные обводки из 3, 35 раз коснулся мяча, отдал 6 точных передач из 16 (38%), в том числе 1 ключевую, создал 1 голевой момент, выиграл 3 верховые дуэли из 8, заработал 3 фола, 1 раз отобрал мяч и 1 раз сделал перехват.

Шахаб вошел в сборную тура Лиги конференций по версии SofaScore - изображение 1
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В статье: Заря (Луганск) Шахаб Захеди
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Источник:
SofaScore

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