Шелаев: Шансы Зари повысились, но они могут исчезнуть в случае поражения в Риме
Главное, что шансы еще есть
zarya-lugansk.com
Экс-игрок "
"Из-за отсутствия по разным причинам нескольких системообразующих исполнителей вчера мы увидели несколько непривычную "Зарю". Кадровые проблемы заставили их главного тренера Виктора Скрипника больше внимания уделить обороне и терпеливо ждать своего часа у ворот соперника благодаря скоростным данным нападающих. Такой тактический ход себя полностью оправдал: в игре на выживание, поскольку неудачник выбывал из гонки за еврокубковую весну, искуснее оказались хозяева, склонившие чаши весов в концовке матча.
Что дальше? Шансы "Зари" на второе место несколько повысились, но они в следующем туре могут исчезнуть в случае поражения луганчан в Риме. Поэтому нас ждет еще один определяющий поединок", - сказал Шелаев.
Напомним, что "Заря" с 6 очками на один пункт отстает от "Ромы". Лидер — "Буде-Глимт" имеет восемь очков.
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