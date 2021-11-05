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Шелаев: Шансы Зари повысились, но они могут исчезнуть в случае поражения в Риме

Лига конференций
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Главное, что шансы еще есть

Шелаев: Шансы Зари повысились, но они могут исчезнуть в случае поражения в Риме

zarya-lugansk.com

Новина українською

Экс-игрок "Зари" Олег Шелаев поделился мнением о победе луганчан над софийским ЦСКА (2:0) в матче 4-го тура Лиги конференций.

"Из-за отсутствия по разным причинам нескольких системообразующих исполнителей вчера мы увидели несколько непривычную "Зарю". Кадровые проблемы заставили их главного тренера Виктора Скрипника больше внимания уделить обороне и терпеливо ждать своего часа у ворот соперника благодаря скоростным данным нападающих. Такой тактический ход себя полностью оправдал: в игре на выживание, поскольку неудачник выбывал из гонки за еврокубковую весну, искуснее оказались хозяева, склонившие чаши весов в концовке матча.

Что дальше? Шансы "Зари" на второе место несколько повысились, но они в следующем туре могут исчезнуть в случае поражения луганчан в Риме. Поэтому нас ждет еще один определяющий поединок", - сказал Шелаев.

Напомним, что "Заря" с 6 очками на один пункт отстает от "Ромы". Лидер — "Буде-Глимт" имеет восемь очков.

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В статье: Олег Шелаев Заря (Луганск)
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