Шелаев: Шансы Зари повысились, но они могут исчезнуть в случае поражения в Риме

Экс-игрок " Зари " Олег Шелаев поделился мнением о победе луганчан над софийским ЦСКА (2:0) в матче 4-го тура Лиги конференций.

"Из-за отсутствия по разным причинам нескольких системообразующих исполнителей вчера мы увидели несколько непривычную "Зарю". Кадровые проблемы заставили их главного тренера Виктора Скрипника больше внимания уделить обороне и терпеливо ждать своего часа у ворот соперника благодаря скоростным данным нападающих. Такой тактический ход себя полностью оправдал: в игре на выживание, поскольку неудачник выбывал из гонки за еврокубковую весну, искуснее оказались хозяева, склонившие чаши весов в концовке матча.

Что дальше? Шансы "Зари" на второе место несколько повысились, но они в следующем туре могут исчезнуть в случае поражения луганчан в Риме. Поэтому нас ждет еще один определяющий поединок", - сказал Шелаев.