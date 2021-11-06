Саленко: Заря демонстрирует хоть какой-то прогресс в Европе, несмотря на все кадровые потери
В отличие от других украинских команд
zarya-lugansk.com
Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко прокомментировал выступления и шансы луганской "Зари" в этом сезоне:
“ – “Заря” хоть и выступает в третьем по рангу европейском турнире, выиграла у болгарского ЦСКА и выиграла пять последних матчей в сезоне. У луганчан есть хороший шанс закрепиться на третьем месте в УПЛ.
– В какой-то мере их может устроить и поражение от “Вереса” (улыбается – ред.), если “Ворскла” и “Днепр-1” уступят своим конкурентам. А если серьезно, то несмотря на все кадровые проблемы, “Заря” в отличие от других украинских команд, демонстрирует хоть какой-то прогресс в Европе в плане набора очков. А что касается вашего вопроса, то Виктор Скрипник поставил игру команде. Я не вижу проблем в том, чтобы, по крайней мере, до зимнего перерыва, учитывая при этом календарь матчей, луганчане застолбили за собой место на пьедестале.
– Раз вы “Зарю” ставите пока на третье место, тогда кто ее главный конкурент?
– Это покажут первые весенние матчи, когда команды усилятся. “Днепр-1” прилично прибавил, но, если бы выбор нужно было делать прямо сейчас, то я бы сказал, что бронзовые медали оспорят “Заря” и “Ворскла”, – сказал Саленко.
Напомним, что "Заря" после четырех туров Лиги конференций занимает третье место в группе из "Буде/Глимт", "Ромой" и ЦСКА София с шестью очками в активе. Также луганчане идут третьими и в УПЛ, опережая ближайших преследователей "Ворсклу" и "Днепр-1" на один зачетный пункт.
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