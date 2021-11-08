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Заря после победы над ЦСКА получила 1 млн гривен премиальных

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Это на всю команду

Заря после победы над ЦСКА получила 1 млн гривен премиальных

zarya-lugansk.com

Новина українською

Луганская "Заря" получила премиальные после матча с болгарским ЦСКА (2:0) в Лиге конференций.

Как сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, игрокам после данного матча выплатили премию в размере 1 млн гривен на команду.

Напомним, что "Заря" после двух поражений в группе ЛК дважды обыграла ЦСКА и на данный момент находится на 3-м месте в таблице, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира.

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В статье: Заря (Луганск) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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Caballero (DC)
09.11.2021 в 08:28
Якщо футболістам Зорі таке залишається, то можна лише уявити як платили і платять риги простим луганчанам.
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.11.2021 в 21:09
победа в ЛК - 500к евро для клуба)
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+3
0
avatar
ДВ (Одесса)
09.11.2021 в 11:41
Жлобы..
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0
0


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