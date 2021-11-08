Заря после победы над ЦСКА получила 1 млн гривен премиальных

Луганская " Заря " получила премиальные после матча с болгарским ЦСКА (2:0) в Лиге конференций.

Как сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, игрокам после данного матча выплатили премию в размере 1 млн гривен на команду.

Напомним, что "Заря" после двух поражений в группе ЛК дважды обыграла ЦСКА и на данный момент находится на 3-м месте в таблице, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира.