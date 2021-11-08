Заря после победы над ЦСКА получила 1 млн гривен премиальных
Это на всю команду
zarya-lugansk.com
Луганская "
Как сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, игрокам после данного матча выплатили премию в размере 1 млн гривен на команду.
Напомним, что "Заря" после двух поражений в группе ЛК дважды обыграла ЦСКА и на данный момент находится на 3-м месте в таблице, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира.
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Источник:ТаТоТаке
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Caballero (DC)
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Запорізьке Торпедо (zp)
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ДВ (Одесса)
09.11.2021 в 11:41
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