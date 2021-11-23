Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Рома - Заря

Матч пятого тура Лиги конференций между "Ромой" и "Зарей" рассудит бригада арбитров из Румынии во главе с 37-летним Ивштаном Ковачем

На линиях ему будут помогать соотечественники Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Обязанности четвертого рефери выполнит - Андрей Кивулете.

Матч "Рома" - "Заря" состоится в четверг, 25 ноября в Риме. Начало встречи - в 22:00.

Напомним, после четырех туров команда Виктора Скрипника занимает 3-е место в группе С.