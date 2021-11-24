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Заря отправилась в Рим. Скрипник взял на матч с Ромой 20 футболистов

Лига конференций
(1 голосов)

Луганчан ждет матч 5-го тура Лиги конференций

Заря отправилась в Рим. Скрипник взял на матч с Ромой 20 футболистов

zarya-lugansk.com

Новина українською

Сегодня, 24 ноября, в 10 утра самолет с делегацией луганской "Зари" взял курс на Италию, а именно на ее столицу – Рим. Путешествие в Италию продлится два с половиной часа.

По прибытии и прохождении всех пограничных мероприятий луганская команда отправится в гостиницу, а в 20.00 на стадионе "Стадио Олимпико" состоится предматчевая тренировка.

На игру "Заря" отправилась следующим составом:

Вратари: Александр Сапутин, Антон Жилкин, Дмитрий Мацапура
Защитники: Жуниньо, Виталий Вернидуб, Максим Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницин
Полузащитники: Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Сергей Булеца, Артем Громов, Егор Назарина, Кристиан
Нападающие: Шахаб Захедитабар, Александр Гладкий, Владислав Кабаев, Рэймонд Овусу, Аллахьяр Сайядманеш, Даниил Алефиренко

Напомним, матч 5-го тура Лиги конференций "Рома" - "Заря" состоится в четверг, 25 ноября и начнется в 22:00.

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим)
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Источник:
ФК Заря Луганск

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