Заря отправилась в Рим. Скрипник взял на матч с Ромой 20 футболистов
Луганчан ждет матч 5-го тура Лиги конференций
zarya-lugansk.com
Сегодня, 24 ноября, в 10 утра самолет с делегацией луганской "Зари" взял курс на Италию, а именно на ее столицу – Рим. Путешествие в Италию продлится два с половиной часа.
По прибытии и прохождении всех пограничных мероприятий луганская команда отправится в гостиницу, а в 20.00 на стадионе "Стадио Олимпико" состоится предматчевая тренировка.
На игру "Заря" отправилась следующим составом:
Вратари: Александр Сапутин, Антон Жилкин, Дмитрий Мацапура
Защитники: Жуниньо, Виталий Вернидуб, Максим Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницин
Полузащитники: Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Сергей Булеца, Артем Громов, Егор Назарина, Кристиан
Нападающие: Шахаб Захедитабар, Александр Гладкий, Владислав Кабаев, Рэймонд Овусу, Аллахьяр Сайядманеш, Даниил Алефиренко
Напомним, матч 5-го тура Лиги конференций "Рома" - "Заря" состоится в четверг, 25 ноября и начнется в 22:00.
Курс на Італіюhttps://t.co/wjCutJB9Tz pic.twitter.com/DyirY1hZsk— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) November 24, 2021
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