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Моуриньо - о матче с Зарей: Для нас это будет финал

Лига конференций
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Моуриньо - о матче с Зарей: Для нас это будет финал

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги конференций против "Зари".

"Если мы выиграем, мы в игре. Если мы проиграем, мы вылетим. Ничья оставляет все в наших руках.

Для нас это будет финал. Тяжело играть в Серии А и Лиге конференций одновременно несколько месяцев, но это приятная проблема.

Мы потеряли всех левых защитников, но разработали другую тактику, хотя наш состав и не подходит для нее.

Завтра мы будем искать баланс и сыграем с Верету. Винья тренировался с командой, не исключено, что он сыграет.

Абрахам, Дзаньоло и Патрисиу сыграют против "Зари". Не жду ничего особенного от Дзаньоло, жду от команды, мы должны сделать все, чтобы победить", – сказал Моуриньо.

Напомним, матч "Рома" - "Заря" состоится в четверг, 25 ноября и начнется в 22:00.

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В статье: Заря (Луганск) Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Источник:
Football Italia

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