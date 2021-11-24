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Цвек: В матче с Ромой сделаем все от нас зависящее, а там уже будет другой расклад вещей

Лига конференций
(1 голосов)

Луганчане на выезде сыграют с Ромой

Цвек: В матче с Ромой сделаем все от нас зависящее, а там уже будет другой расклад вещей

zarya-lugansk.com

Новина українською

Хавбек "Зари" Ловро Цвек рассказал о своих ожиданиях перед выездным матчем Лиги конференций с "Ромой".

– Завтра нас ожидает тяжелый матч. Мы постараемся настроиться на максимум. Будем смотреть уже на поле и рассчитывать на положительный ход матча.

– Параллельно с матчем "Заря" – "Рома" будет проходить игра "Буде-Глимт" – ЦСКА. Вы, наверное, не очень принимаете во внимание этот поединок, несмотря на то, что он важен для вас?

– Мы смотрим от игры к игре, как говорит тренер. Сделаем все, что зависит от нас, а там уже будет другой расклад вещей.

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим) Ловро Цвек
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
25.11.2021 в 00:27
Главное, не пой...
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