Цвек: В матче с Ромой сделаем все от нас зависящее, а там уже будет другой расклад вещей
Луганчане на выезде сыграют с Ромой
zarya-lugansk.com
Хавбек "
– Завтра нас ожидает тяжелый матч. Мы постараемся настроиться на максимум. Будем смотреть уже на поле и рассчитывать на положительный ход матча.
– Параллельно с матчем "Заря" – "Рома" будет проходить игра "Буде-Глимт" – ЦСКА. Вы, наверное, не очень принимаете во внимание этот поединок, несмотря на то, что он важен для вас?
– Мы смотрим от игры к игре, как говорит тренер. Сделаем все, что зависит от нас, а там уже будет другой расклад вещей.
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Источник:ФК Заря
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Цап-царап (Харків)
25.11.2021 в 00:27
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