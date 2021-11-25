Смелость, скорость и вера в недостатки соперника. Как Заре остановить Рому

После позорного поражения со счетом 1:6 от "Буде/Глимта" "Рома" так и не вернула стабильность. Ее игра разбалансирована. Результаты как раз математически сбалансированы, но вряд ли равному числу побед, ничьих и поражений в последних шести матчах рады. Последний, в гостях против "Дженоа" Андрея Шевченко в лиге, как раз вполне может стать началом нового пути, нового баланса. Или же он был случайным? Подопечным другого украинского тренера Виктора Скрипника предстоит разузнать.

Ударом на удар

22 удара по воротам "Кальяри", 24 - "Милана", 20 - "Буде/Глимт", 27 - "Венеции", 18 - "Дженоа". Девять забитых в этих матчах. Так, весьма ярко, "Рома" играет после катастрофы в Норвегии. Сам Жозе Моуриньо признает, что "нас весело смотреть нейтральному зрителю". Редко такое услышишь о его командах. При этом результаты тех матчей - две победы, два поражения и ничья дома против норвежцев, которую восприняли как поражение. Поэтому бояться серии ударов и даже голов не следует.

"Рома" бьет и реализует с низким процентом точности и также много пропускает (8). Потому, "Заре" можно пробовать ввязаться в такой обмен ударами. Уж точно - не бояться его. Единственная из этих соперников, кто не пробовал - "Дженоа" - сама нанесла один, весь матч сидела в обороне и в итоге логично пропустила дважды. "Кальяри" же ввязался и убойных моментов в итоге создал даже больше, чем соперник. Ему немного не повезло. Ну а другие с такой игрой взяли очки.

Даже серия из девяти побед "Ромы" на "Олимпико" подряд сменилась серией из трех матчей без побед. Действующей до сих пор. Здесь научились играть.

С желанием до конца

Настроение и желание бороться "Ромы" сейчас на более высоком уровне, чем ее результаты. Она одержала лишь две победы в последних восьми матчах, ни одной в трех последних домашних (две ничьи и поражение). Тем не менее, видит свет в конце туннеля. Моуриньо заявляет, что более беспокоился бы, если бы команда не создавала. А реализация и баланс придут. Сегодня он говорит о финале. "Если победим - выйдем, проиграем - вылетим". Жордан Верету повторяет точно те же слова.

Да, они грешат против истины, поскольку поражение вовсе не выбивает команду из турнира. Но главное в этих словах - не математика, а психология, настрой. "Волки" хотят решить все уже сейчас.

С лидером Серии А "Наполи", не терявшим очков в первых восьми турах, сразу же после 1:6 "Рома" сыграла на 0:0, выглядя лучше его. У "Кальяри" вырвала победу голом на 78-ой минуте с прямого штрафного. У "Буде/Глимт" дома - ничью на 84-ой с углового. "Милану" забила на 93-ей и должна была забивать в эти минуты еще. "Дженоа" забила дважды после 81-ой. То есть она играет до конца, борется, сохраняет физическую форму в концовке. Способна выцарапывать голы где угодно.

В Генуе, кстати, она несколько видоизменила стратегию. Не понеслась на соперника сломя голову. Прежде всего пыталась обезопасить оборону, перекрыть центр поля, лишить оппонента шансов на атаки. Что получилось замечательно. В своих же атаках часто банально забрасывала мячи в штрафную, расшатывая прежде всего психику защитников. И в итоге сыграли замены, сыграла стремительная контратака Мхитаряна с Афеной-Гьяном, а после этого еще и удался перехват у чужой штрафной.

Вопросы по отдельным игрокам

"Милану" и дважды "Дженоа" забивали игроки, вышедшие на замену. После Норвегии Моуриньо послал пятерых игроков на трибуны, заявил, что у него в составе лишь 13 игроков должного уровня, а большинство других недостойны даже играть в Серии А. Помог ли такой демарш? Мараш Кумбулла вернулся с трибун в стартовый состав и добавил. Стефан Эль-Шаарави забил "Милану" и выглядит все интереснее. А 18-летний Феликс Афена-Гьян в третьем взрослом матче в карьере сделал дубль.

Ганец, первый автор гола в истории Серии А, родившийся в 2003-ем году, и вовсе мгновенно стал сенсацией. Моуриньо отмечает его вертикальную игру, постоянный бег вперёд, прессинг. "Интенсивность другого уровня". Генриха Мхитаряна, развернувшего контратаку и отдавшего ему ассист, тренер назвал игроком матча. С новой позиции опорника армянин, возможно, нашёл себя, и уже не захочет уходить в январе. В Генуе он и точно пасовал, и прорывался на дриблинге и даже пять раз угрожал воротам.

С другой стороны, центральный защитник Ибаньес, хотя и забил дважды в последних пяти матчах (замыкал "стандарты"), в обороне оставляет дыры. Как и все другие. Смоллинг только вернулся после очередной травмы. Опорник Верету работает за троих, но его не хватает. Его коллеги Кристанте и Вильяр вылетели из-за коронавируса, а юные Бове и Дарбо неопытны. Трое левых защитников травмированы, и играть может лишь Винья, да и то не факт. Будут прикрывать тот же Ибаньес и вингер Эль-Шаарави.

Центр поля и обороны разреженны, и даже добавление третьего центрального защитника и переход на 3-4-1-2 помогло лишь в Генуе. "Венеция" же легко проходила центр, забила три в быстрых атаках и стандартных положениях (пенальти, навес со штрафного) и могла забить ещё. Моур говорит, что не любит играть по такой схеме и что команда не укомплектована под неё. Но есть ли выбор?

Капитан команды Лоренцо Пеллегрини начал сезон блестяще и всегда опасен ударами, пасами и движением, как настоящая "десятка", но сейчас устал и выдаёт меньше. Сегодня он и вовсе должен начать в запасе. Николо Дзаньоло наконец-то получит шанс на любимой позиции. До сих пор его возвращение после двух тяжёлых травм было крайне сложным, хмурым, он в плохом настроении и даже говорят, что поссорился с тренером. Хотя, может, это как раз придаст ему злости и мотивации.

С форвардами также проблемы. Абрахам и Шомуродов много двигаются, работают, часто угрожают воротам. Моуриньо очень нравится их работа (особенно первого), и он уверен, что скоро начнут забивать. От англичанина он требует стать монстром, злым. Пока же Тамми после гола "Заре" забил лишь один в девяти матчах за клуб, а Эльдор с начала сезона в 17-ти матчах забил два.

"Рома" играет очень ярко, с желанием, настроена выйти из кризиса. Вместе с тем, ее проблемы очевидны и немалы, и она не уверена в себе в игровом плане. Что отражается и на результатах. Ее последние соперники славятся прежде всего своей скоростью, интенсивностью, и благодаря этому довольно легко забивали ей. Те, кто не был быстрым - "Наполи", "Дженоа" - пробить Руя Патрисиу не смогли. Хватит ли "Заре" скорости? Желания? Хватит ли веры в свои силы и в недостатки соперника?

Фото - Corriere Dello Sport