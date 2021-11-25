Рома - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций, 25.11.2021

С одной стороны – честь, а с другой – ответственность. После преждевременного вылета "Динамо" и "Шахтера" из еврокубков, "Заря" остается последним оплотом Украины. Последней надеждой на евровесну. Чтобы продолжить борьбу, луганчанам нужно не проиграть в пятом туре Лиги конференций "Роме".

Есть запасной вариант, связанный с параллельным матчем "Буде-Глимт" (Норвегия) – ЦСКА (София, Болгария). Но всегда лучше полагаться на свои силы и возможности.

Смотрим матч в плейере ниже.

Лига конференций. Группа С. Пятый тур

25.11.2021. Рим. "Стадио Олимпико"

Арбитр в поле – Иштван Ковач (Румыния)

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