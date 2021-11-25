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Рома - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций, 25.11.2021

Лига конференций
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Рома - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 25.11.2021 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Рома - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций, 25.11.2021

фото - ФК "Зоря" Луганськ

UA-Футбол
Новина українською

С одной стороны – честь, а с другой – ответственность. После преждевременного вылета "Динамо" и "Шахтера" из еврокубков, "Заря" остается последним оплотом Украины. Последней надеждой на евровесну. Чтобы продолжить борьбу, луганчанам нужно не проиграть в пятом туре Лиги конференций "Роме".

Есть запасной вариант, связанный с параллельным матчем "Буде-Глимт" (Норвегия) – ЦСКА (София, Болгария). Но всегда лучше полагаться на свои силы и возможности.

Смотрим матч в плейере ниже.

Лига конференций. Группа С. Пятый тур
25.11.2021. Рим. "Стадио Олимпико"
Арбитр в поле – Иштван Ковач (Румыния)

"Рома" (Рим, Италия) 22:00 "Заря" (Луганск, Украина)

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – MEGOGO | аудио-трансляция – YouTube-канал UA-Футбол >>> | Таблица коэффициентов и еврокубковый рейтинг "Зари" – в телеграмм-канале >>>

Трансляция этого и других матчей Лиги чемпионов доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим)
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