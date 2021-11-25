Буряк: Заре будет сложно. Рома - итальянский топ

Известный украинский тренер Леонид Буряк высказался о сегодняшнем матче Лиги конференций "Рома" - "Заря".

"Я думаю, что сложно будет "Заре". Тем более луганчане играют с одним из самых именитых клубов Италии. Я знаю, как в Италии относятся к "Роме". "Рома" - это большая семья. Я думаю, у римлян не намного меньше фанатов, чем у "Ювентуса", "Милана" или "Интера". "Рома" - это одна из топовых команд в Италии", - сказал Буряк.