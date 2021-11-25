Микитин: Заре не хватает стабильности из-за привозов защитников
В Риме луганчанам будет очень сложно
Фото: ФК Заря Луганск
Экс-игрок "
"К сожалению, в последнее время "Заре" не хватает стабильности и все из-за "привозов" их защитников. Вот и сегодня в Риме очень много будет зависеть от того, как луганчане сыграют в обороне. Если в тылу будет порядок, то появится возможность бросить вызов "Роме", ведь у "Зари" - квалифицированные нападающие.
Однако, на мой взгляд, больше шансов на победу, все же, у "Ромы", которая сейчас на ходу. Тем более, что подопечным Жозе Моуриньо тоже нужны три очка, да и преимущество в психологической подготовке будет на их стороне после недавней крупной победы над "Зарей" в Запорожье", - сказал Микитин.
Напомни, что матч "Рома" - "Заря" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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