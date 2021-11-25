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Микитин: Заре не хватает стабильности из-за привозов защитников

Лига конференций
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В Риме луганчанам будет очень сложно

Микитин: Заре не хватает стабильности из-за привозов защитников

Фото: ФК Заря Луганск

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Экс-игрок "Зари" Владимир Микитин поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги конференций, в котором луганчане сыграют с "Ромой".

"К сожалению, в последнее время "Заре" не хватает стабильности и все из-за "привозов" их защитников. Вот и сегодня в Риме очень много будет зависеть от того, как луганчане сыграют в обороне. Если в тылу будет порядок, то появится возможность бросить вызов "Роме", ведь у "Зари" - квалифицированные нападающие.

Однако, на мой взгляд, больше шансов на победу, все же, у "Ромы", которая сейчас на ходу. Тем более, что подопечным Жозе Моуриньо тоже нужны три очка, да и преимущество в психологической подготовке будет на их стороне после недавней крупной победы над "Зарей" в Запорожье", - сказал Микитин.

Напомни, что матч "Рома" - "Заря" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Владимир Микитин Рома (Рим)
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