ЛК. Базель вышел в плей-офф, эстонцы шокировали Партизан (обновляется)

В третьем по рангу еврокубке сегодня, 25 ноября, сыграют 16 матчей. Среди прочих на поле выйдет и луганская "Заря" - единственный полпред Украины, который еще сохраняет шансы на евровесну.

Группа А

ХИК (Финляндия) - "Алашкерт" (Армения)

Начало в 19:45

"Маккаби" Т-А (Израиль) - ЛАСК (Австрия)

Начало в 22:00

Группа B

"Флора" (Эстония) - "Партизан" (Сербия) - 1:0

Гол: Миллер, 44

Очень слабый матч провел лидер чемпионата Сербии. "Партизану" достаточно было сыграть вничью, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. но на практике "Флора" выглядела ничем не хуже. Класс гостей был бит желанием и порядком хозяев. Единственный гол пришел со второго этажа - Миллер головой забил с навеса Маркуса Поома - сына легенды "Дерби Каунти" Марта Поома. Ситуация в группе закручивается.

"Анортосис" (Кипр) - "Гент" (Бельгия)

Начало в 22:00

Группа C

"Рома" (Италия) - "Заря" (Украина)

Начало в 22:00

"Буде-Глимт" (Норвегия) - ЦСКА (Болгария)

Начало в 22:00

Группа D

"Яблонец" (Чехия) - АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Начало в 22:00

"Рандерс" (Дания) - "Клуж" (Румыния)

Начало в 22:00

Группа E

"Славия" (Чехия) - "Фейенорд" (Нидерланды)

Начало в 19:45

"Маккаби" Х (Израиль) - "Унион" (Германия)

Начало в 19:45

Группа F

"Слован" (Словакия) - ПАОК (Греция)

Начало в 19:45

"Линкольн" (Гибралтар) - "Копенгаген" (Дания)

Начало в 19:45

Группа G

"Ренн" (Франция) - "Витесс" (Нидерланды)

Начало в 19:45

"Мура" (Словения) - "Тоттенхэм" (Англия)

Начало в 19:45

Группа H

"Кайрат" (Казахстан) - "Базель" (Швейцария) - 2:3

Голы: Вагнер Лав, 23, Оганесян, 56 - Кабрал, 45 (с пенальти), Жегрова, 69, Касами, 72

Свой лучший матч в группе ЛК "Кайрат" выдал уже не имея шансов на плей-офф. Сегодня казахи забили дважды и создали еще больше стопроцентных шансов - взять хотя бы выстрел Микановича в штангу и удар в упор от Абикена. "Базель" же при слабой игре спасли косовары. Сперва Жегрове удался феноменальный дальний удар, а победу, сыграв в одно касание, принес Пайтим Касами. Швейцарцы шагают в плей-офф.

"Карабах" (Азербайджан) - "Омония" (Кипр)

Начало в 19:45