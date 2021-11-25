ЛК. Базель вышел в плей-офф, эстонцы шокировали Партизан (обновляется)
Кратко о матчах 5-го тура Лиги конференций УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose
В третьем по рангу еврокубке сегодня, 25 ноября, сыграют 16 матчей. Среди прочих на поле выйдет и луганская "Заря" - единственный полпред Украины, который еще сохраняет шансы на евровесну.
Группа А
ХИК (Финляндия) - "Алашкерт" (Армения)
Начало в 19:45
"Маккаби" Т-А (Израиль) - ЛАСК (Австрия)
Начало в 22:00
Группа B
"Флора" (Эстония) - "Партизан" (Сербия) - 1:0
Гол: Миллер, 44
Очень слабый матч провел лидер чемпионата Сербии. "Партизану" достаточно было сыграть вничью, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. но на практике "Флора" выглядела ничем не хуже. Класс гостей был бит желанием и порядком хозяев. Единственный гол пришел со второго этажа - Миллер головой забил с навеса Маркуса Поома - сына легенды "Дерби Каунти" Марта Поома. Ситуация в группе закручивается.
"Анортосис" (Кипр) - "Гент" (Бельгия)
Начало в 22:00
Группа C
"Рома" (Италия) - "Заря" (Украина)
Начало в 22:00
"Буде-Глимт" (Норвегия) - ЦСКА (Болгария)
Начало в 22:00
Группа D
"Яблонец" (Чехия) - АЗ Алкмаар (Нидерланды)
Начало в 22:00
"Рандерс" (Дания) - "Клуж" (Румыния)
Начало в 22:00
Группа E
"Славия" (Чехия) - "Фейенорд" (Нидерланды)
Начало в 19:45
"Маккаби" Х (Израиль) - "Унион" (Германия)
Начало в 19:45
Группа F
"Слован" (Словакия) - ПАОК (Греция)
Начало в 19:45
"Линкольн" (Гибралтар) - "Копенгаген" (Дания)
Начало в 19:45
Группа G
"Ренн" (Франция) - "Витесс" (Нидерланды)
Начало в 19:45
"Мура" (Словения) - "Тоттенхэм" (Англия)
Начало в 19:45
Группа H
"Кайрат" (Казахстан) - "Базель" (Швейцария) - 2:3
Голы: Вагнер Лав, 23, Оганесян, 56 - Кабрал, 45 (с пенальти), Жегрова, 69, Касами, 72
Свой лучший матч в группе ЛК "Кайрат" выдал уже не имея шансов на плей-офф. Сегодня казахи забили дважды и создали еще больше стопроцентных шансов - взять хотя бы выстрел Микановича в штангу и удар в упор от Абикена. "Базель" же при слабой игре спасли косовары. Сперва Жегрове удался феноменальный дальний удар, а победу, сыграв в одно касание, принес Пайтим Касами. Швейцарцы шагают в плей-офф.
"Карабах" (Азербайджан) - "Омония" (Кипр)
Начало в 19:45
Популярное сейчас
- Карим Бензема получил тюремный срок. За что судили звезду Реала?
- Жеребьевка плей-офф отбора на Чемпионат мира 2022. В пятницу Украина узнает соперников
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
- Рома - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере
- Ценитель искусства. Ден Бойко похвастался новой оригинальной картиной. ФОТО