ЛК. Тоттенхэм бит, Фейенорд не подвел короля, а Безус промахнулся, но сыграет в плей-офф

В третьем по рангу еврокубке сегодня, 25 ноября, сыграют 16 матчей. Среди прочих на поле выйдет и луганская "Заря" - единственный полпред Украины, который еще сохраняет шансы на евровесну.

Группа А

ХИК (Финляндия) - "Алашкерт" (Армения) - 1:0

Гол: Танака, 48

Матч двух аутсайдеров группы ничего не решал, так что и интереса особого не вызвал. Игра получилась равной, и разницу сделало то, что "Алашкерт" свой шанс в первом тайме не реализовал, а вот ХИК забил. Гол на счету 34-летнего японца Танаки, который в конце карьеры решил рвануть на Север.

"Маккаби" Т-А (Израиль) - ЛАСК (Австрия) - 0:1

Гол: Хорват, 89

Довольно открытый, богатый на удары матч сыграли израильтяне и австрийцы. Пивен проверил каркас ворот ЛАСК после углового; Гойгингер ответил промахом из убойной позиции. Наверное, ничья была бы логичнее, но в конце гостям удалась красивая атака с ударом точно под штангу. Судьба первого места решена.

Группа B

"Флора" (Эстония) - "Партизан" (Сербия) - 1:0

Гол: Миллер, 44

Очень слабый матч провел лидер чемпионата Сербии. "Партизану" достаточно было сыграть вничью, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. но на практике "Флора" выглядела ничем не хуже. Класс гостей был бит желанием и порядком хозяев. Единственный гол пришел со второго этажа - Миллер головой забил с навеса Маркуса Поома - сына легенды "Дерби Каунти" Марта Поома. Ситуация в группе закручивается.

"Анортосис" (Кипр) - "Гент" (Бельгия) - 1:0

Голы: Христодулопулос, 27

"Гент" тоже вышел в плей-офф ЛК, хотя и не сделал для этого ничего. В середине первого тайма бельгийцы сами подарили гол сопернику, потеряв мяч возле своих ворот, после чего так и не отыгрались. Роман Безус отыграл 63 минуты за "Индейцев" и имел, пожалуй, лучший шанс, чтобы забить, но его удар вытащил из-под перекладины голкипер "Анортосиса" Тцур.

Группа C

"Рома" (Италия) - "Заря" (Украина) - 4:0

Голы: Карлес Перес, 15, Дзаньоло, 33, Абрахам, 46, 75

Отчет о фатальном поражении команды Виктора Скрипника, лишившем ее шансов на плей-офф ЛК, читайте здесь.

"Буде-Глимт" (Норвегия) - ЦСКА (Болгария) - 2:0

Голы: Фет, 25, Ботхейм, 85

В Буде сегодня -7 по Цельсию, так что ждать качественного футбола было глупо. Хозяева в итоге провели 3-4 классные атаки, одну из которых в касание завершил голом Фет; другую - Ботхейм. Еще дважды Эмиль промазал с убойных позиций. ЦСКА, потерявший шансы на выход из группы после 4 туров, ответил парочкой опасных угловых. Норвежцы в плей-офф - с чем их и поздравляем.

Группа D

"Яблонец" (Чехия) - АЗ Алкмаар (Нидерланды) - 1:1

Голы: Кратохвил, 7 - Эвьен, 44

Голландцы обеспечили себе плей-офф - вот главный итог встречи, которая получилась не слишком богатой на события. Чехи открыли счет после навеса со стандарта, а пропустили после крученого удара норвежца Эвьена. Теперь судьба "Яблонца" не в его руках - в последнем туре ему надо побеждать аутсайдера "Клуж" и надеяться, что немотивированный АЗ не сольется "Рандерс".

"Рандерс" (Дания) - "Клуж" (Румыния) - 2:1

Голы: Камара, 68, Пизингер, 75 - Дяк, 72

Датчане продолжают бороться за выход из группы. "Клуж" - уже нет. Наверное, это справедливо. После быстрого обмена моментами "Рандерс" захватили инициативу и вырвали победу благодаря блестяще исполненному штрафному удару. Теперь все решит 6-й тур.

Группа E

"Славия" (Чехия) - "Фейенорд" (Нидерланды) - 2:2

Голы: Олаинка, 12, Кухта, 66 - Дессерс, 31, 90+3

После того, как на матч в Прагу их самолетом привез лично король Нидерландов, "Фейенорд" просто не имел права проиграть. Хотя, надо сказать, пришлось трудно - "Славия" играла здорово, и вдобавок в конце первого тайма своих подвел Гус Тиль, заработавший красную. В итоге спас отечество Сириль Дессерс в добавленное время - вколотил мяч в сетку после навеса и вывел "Фейе" в плей-офф!

"Маккаби" Х (Израиль) - "Унион" (Германия) - 0:1

Голы: Рюэрссон, 66

Максимально запуталась ситуация в этой группе. "Маккаби" провел почти всю игру в атаках, но моментов создал не так много, а реализация и подавно подвела. "Унион" был конкретнее, если угодно. Момент Крузе и гол Рюэрссона стоят всех владений израильтян - отсюда и результат.

Группа F

"Слован" (Словакия) - ПАОК (Греция) - 0:0

Матч, который не решил ничего. ПАОК много владел мячом, но был стерилен. Из опасного можно вспомнить лишь выстрел Бисесвара выше перекладины. "Слован" отвечал редкими контратаками с выпадами Грина - впрочем, он тоже их запорол. Скучно.

"Линкольн" (Гибралтар) - "Копенгаген" (Дания) - 0:4

Голы: Йоханессон, 5, Лерагер, 7, Бовинг, 63, Хейлунд, 73

Вообще без боя победили датчане. Они со старта набросились на аутсайдера, забили дважды за 10 минут, после чего матч превратился в чистую формальность. Голы "Копенгагена" - результат навесов да выигранной борьбы. Теперь команда Йесса Торупа в плей-офф - и там ей надо показать более богатый арсенал для успеха.

Группа G

"Ренн" (Франция) - "Витесс" (Нидерланды) - 3:3

Голы: Лаборд, 9, 39, 69 - Гейсман, 43, Бейтинк, 75, Опенда, 90

"Ренн" выиграл 9 из последних 11 матчей на "Руазон-Парке". Сегодня бретонцы снова сыграли на своих козырях - высокий темп, сильные фланги и реализация Гаэтана Лаборда. Экс-бомбардир "Монпелье" оформил хет-трик - вот он, новый Жиру для Дешама. Но "Витесс" выдал такую концовку, что голова закрутилась не только у Лаборда, но вообще у всех. Плотный удар Опенда после разрезного паса сделал счет 3:3. Впрочем, даже так "Ренн" выходит в плей-офф.

"Мура" (Словения) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:1

Гол: Хорват, 11, Мароша, 90+5 - Кейн, 72

Ну это чистый позор! Понятно, что Антонио Конте выпустил в Словении полуторный состав, но даже в таком виде "Тоттенхэм" обязан побеждать "Муру". А что мы получили? Полный бардак в защите (привет Давинсону Санчесу), приведший к двум пропущенным, идиотское удаление Райана Сессеньона и отвратительную реализацию моментов. Вопрос с выходом в плей-офф "Шпоры" будут решать в 6-м туре - кто бы мог подумать?!

Группа H

"Кайрат" (Казахстан) - "Базель" (Швейцария) - 2:3

Голы: Вагнер Лав, 23, Оганесян, 56 - Кабрал, 45 (с пенальти), Жегрова, 69, Касами, 72

Свой лучший матч в группе ЛК "Кайрат" выдал уже не имея шансов на плей-офф. Сегодня казахи забили дважды и создали еще больше стопроцентных шансов - взять хотя бы выстрел Микановича в штангу и удар в упор от Абикена. "Базель" же при слабой игре спасли косовары. Сперва Жегрове удался феноменальный дальний удар, а победу, сыграв в одно касание, принес Пайтим Касами. Швейцарцы шагают в плей-офф.

"Карабах" (Азербайджан) - "Омония" (Кипр) - 2:2

Голы: Псалтис, 49 (автогол), Андраде, 88 - Дюриш, 43 (с пенальти), Гомес, 90

Киприоты еще после 4 туров потеряли шансы на плей-офф, но сегодня дали настоящий бой азербайджанскому гегемону. Игра была насыщенной, равной и богатой на моменты - с выносами с линии ворот, отмененными голами, пенальти и автоголом со второго этажа. Реззультат, пожалуй, справедлив - на победу не наиграли ни те, ни другие.