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Аллахяр, Шахаб, Мхитарян и Эль-Шаарави - в старте своих команд на матч Рома - Заря

Лига конференций
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Аллахяр, Шахаб, Мхитарян и Эль-Шаарави - в старте своих команд на матч Рома - Заря

zarya-lugansk.com

Новина українською

Сегодня Заря в рамках 5-го тура Лиги конференций в Риме сыграет против местной Ромы.

Уже известны стартовые составы команд.

Рома: Руй Патрисиу, Мончини, Смоллинг, Кумбула, Корсдорп, Верету, Мхитарян, Эль-Шаарави, Перес, Абрахам, Дзаньоло

Запасные: Фузато, Ибаньес, Пеллегрини, Рейнолдс, Шомуродов, Диавара, Бове, Дарбо, Миссари, Трипи, Залевски

Заря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Булеца, Кабаев, Громов, Аллахяр, Шахаб

Запасные: Жилкин, Сапутин, Хомченовский, Гладкий, Назарина, Овусу, Кристиан, Снурницын, Алифиренко

Напомни, что матч "Рома" - "Заря" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим)
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Комментарии (1)
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Виктор 2209 (Мехико)
25.11.2021 в 21:16
0-2 для Зари
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