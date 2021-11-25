Аллахяр, Шахаб, Мхитарян и Эль-Шаарави - в старте своих команд на матч Рома - Заря
Стартовые составы команд
zarya-lugansk.com
Сегодня Заря в рамках 5-го тура
Уже известны стартовые составы команд.
Рома: Руй Патрисиу, Мончини, Смоллинг, Кумбула, Корсдорп, Верету, Мхитарян, Эль-Шаарави, Перес, Абрахам, Дзаньоло
Запасные: Фузато, Ибаньес, Пеллегрини, Рейнолдс, Шомуродов, Диавара, Бове, Дарбо, Миссари, Трипи, Залевски
Заря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Булеца, Кабаев, Громов, Аллахяр, Шахаб
Запасные: Жилкин, Сапутин, Хомченовский, Гладкий, Назарина, Овусу, Кристиан, Снурницын, Алифиренко
Напомни, что матч "Рома" - "Заря" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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