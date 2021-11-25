1:0. Рома открыла счет в матче с Зарей – Видео
Пока теряем шансы на плей-офф
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Рома" открыла счет в домашнем противостоянии 5-го тура группового этапа Лиги конференций против "Зари". Гол забил Карлес Перес.
Стефан Эль-Шаарави отдал точнейший пас на Карлеса Переса, который хладнокровно замкнул в ворота. Вратарь не у дел – 1:0.
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