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1:0. Рома открыла счет в матче с Зарей – Видео

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1:0. Рома открыла счет в матче с Зарей – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Рома" открыла счет в домашнем противостоянии 5-го тура группового этапа Лиги конференций против "Зари". Гол забил Карлес Перес.

Стефан Эль-Шаарави отдал точнейший пас на Карлеса Переса, который хладнокровно замкнул в ворота. Вратарь не у дел – 1:0.

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим) Карлес Перес
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