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Впервые за последние 14 лет Украина не будет представлена в весенней части еврокубков

Лига конференций
(1 голосов)

Грустный юбилей

Впервые за последние 14 лет Украина не будет представлена в весенней части еврокубков

Олександр Приходько

Новина українською

Заря сыграла свой выездной матч 5-го тура Лиги конференций против Ромы.

Луганчане уступили без особых вариантов (0:4) и после 5 туров потеряли шансы побороться за место в плей-офф турнира.

Ранее также не смогли пробиться в евровесну из Лиги чемпионов Динамо и Шахтер.

Таким образом, Украина не будет представлена в весенней части еврокубков впервые с сезона 2007/08.

Также отметим, что за всю историю украинского независимого футбола это десятый раз, когда украинские клубы не принимали участия в весенней части еврокубков.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (6)
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adidas77 (Cумы)
26.11.2021 в 00:48
Не просто не вышли в весну. А за тур до конца, все потеряли шансы!Такие аналоги были когда либо?Не думаю
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0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
26.11.2021 в 00:50
Та ладно, в 90-х і не таке було...
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.11.2021 в 00:07
не оправдывая наши дорогие клюбы, следует заметить, что жребий в этом сезоне действительно повернулся шопой ко всем троим полпредам
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2021 в 00:12
Ну до Зорі не повертався. Норвегія та Блгарія
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.11.2021 в 00:25
чемпион Норвегии. кипры-армении-гибралтары пошли по другим адресам. и я не только о Заре
0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
26.11.2021 в 00:47
Ну за виключенням Шерифа, та й Зоря в принципі могла 2 місце взяти...
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0
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