Впервые за последние 14 лет Украина не будет представлена в весенней части еврокубков

Заря сыграла свой выездной матч 5-го тура Лиги конференций против Ромы.

Луганчане уступили без особых вариантов (0:4) и после 5 туров потеряли шансы побороться за место в плей-офф турнира.

Ранее также не смогли пробиться в евровесну из Лиги чемпионов Динамо и Шахтер.

Таким образом, Украина не будет представлена в весенней части еврокубков впервые с сезона 2007/08.

Также отметим, что за всю историю украинского независимого футбола это десятый раз, когда украинские клубы не принимали участия в весенней части еврокубков.