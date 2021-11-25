Впервые за последние 14 лет Украина не будет представлена в весенней части еврокубков
Грустный юбилей
Олександр Приходько
Луганчане уступили без особых вариантов (0:4) и после 5 туров потеряли шансы побороться за место в плей-офф турнира.
Ранее также не смогли пробиться в евровесну из Лиги чемпионов Динамо и Шахтер.
Таким образом, Украина не будет представлена в весенней части еврокубков впервые с сезона 2007/08.
Также отметим, что за всю историю украинского независимого футбола это десятый раз, когда украинские клубы не принимали участия в весенней части еврокубков.
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Комментарии (6)
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adidas77 (Cумы)
26.11.2021 в 00:48
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Zapp Brannigan (Київ)
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Запорізьке Торпедо (zp)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2021 в 00:12
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+1
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Запорізьке Торпедо (zp)
26.11.2021 в 00:25
0
0
Zapp Brannigan (Київ)
26.11.2021 в 00:47
Ответить
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