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2:0. Рома удваивает преимущество над Зарей – Видео

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Плей-офф всё дальше

2:0. Рома удваивает преимущество над Зарей – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Рома" забивает второй мяч в ворота "Зари" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Забил Николо Дзаньоло.

После паса Джордана Верету Николо Дзаньоло оказался в выгодной для удара позиции. Итальянец не смазал – прошил левый угол. 2:0.

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим) Жордан Верету Николо Дзаньоло
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Комментарии (2)
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Maryan (Lviv)
25.11.2021 в 23:14
Вже 3. Все, весною картоплю саджати,поки інші будуть в єврокубках грати
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Governor-General (Odessa)
25.11.2021 в 23:07
Какое всё-таки ничтожество эта Заря.
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