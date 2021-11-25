2:0. Рома удваивает преимущество над Зарей – Видео
Плей-офф всё дальше
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Рома" забивает второй мяч в ворота "Зари" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Забил Николо Дзаньоло.
После паса Джордана Верету Николо Дзаньоло оказался в выгодной для удара позиции. Итальянец не смазал – прошил левый угол. 2:0.
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Комментарии (2)
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Maryan (Lviv)
25.11.2021 в 23:14
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Governor-General (Odessa)
25.11.2021 в 23:07
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