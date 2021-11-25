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ЛК. Рома - Заря 4:0. Сгорела хата - гори сарай

Лига конференций
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(1 голосов)

Украина теряет последнего екврокубкового представителя

ЛК. Рома - Заря 4:0. Сгорела хата - гори сарай

Фото - ФК Рома / Автор неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Згоріла хата – гори сарай
Хай все палає, хай усе мине
Лише б дізнатись, де той небокрай
Та за що цей янгол полюбив мене"...

ТНМК, "Небокрай"

Никаких сантиментов. Никаких лишних разговоров об опыте, о пользе таких матчей для будущего, о росте игроков и так далее. Украина проваливает этот сезон в еврокубках, так что "Заре" нужен был результат. Нужна была хотя бы ничья, чтобы досрочно не потерять шансы на евровесну, как это случилось с "Динамо" и "Шахтером".

У Скрипника был свой план (высокий прессинг, дальние удары, наигранные розыгрыши стандартов), но "Рома" была более агрессивной. Забивать могла уже на первой минуте, когда Дзяньоло вывел Мхитаряна один на один с Мацапурой, но армянин ошибся. Да и офсайд был зафиксирован. Но уже через несколько минут из правильного положения едва не забил Абрахам. Чудо, что удалось спастись, однако гол назревал.

Хотя нужно отдать должное и "Заре" – она старалась играть впереди с огоньком. Дальний удар Цвека заставил Руя Патрисиу струной вытянуться за мячом, а выстрел Шахаба головой не отразил бы и голкипер. Иранец не попал. Как и не попал по мячу кто-то из его партнеров после прохода и паса Жуниньо.

Бразилец хорошо подключался к атакам, но проблемно действовал в защите. Первый пропущенный гол – не прямая его вина (ведь цепочка ошибок началась еще в центре поля), однако от этого не легче. Высокий прессинг дал сбой, Дзяньоло отобрал и подключил Эль-Шаарави, тот промчался по флангу и вырезал на дальнюю штангу на Карлеса Переса. За Испанцем Жуниньо как раз и не успел.

Матч был интересный нейтральному зрителю. Иногда борьба шла на высоких скоростях и с открытым забралом. Цвек нанес очередной удар, но "Рома" была на шаг впереди. Ее момент, созданный Дзяньоло, выглядел куда привлекательнее. В конце концов, она второй раз забила усилиями неугомонного Дзяньоло. И снова все началось с потери в центре поля, снова не успели вернуться, не сумели перекрыть путь Верету. Тот протянул мяч до штрафной и отдал направо на партнера. Точный удар был только делом техники.

Второй гол изрядно ударил по психологии "Зари" – команда была в шаге от того, чтобы окончательно упасть в пропасть. Так бы и случилось, если бы не Мацапура. Молодой кипер потянул пенальти от Верету, исправив ошибки Булецы, Жуниньо и Кабаева, которые и привели к одиннадцатиметровому (фол непосредственно против Переса допустил Кабаев). 0:2 – это все же не 0:3. Но "Буде-Глимт" выигрывал в своем матче, так что "Заре" нужно было забивать минимум трижды (и не пропускать).

Но 3:0 все же случились на стартовых секундах второго тайма. Атака по правому флангу, Дзяньоло легко убежал от Имерекова, вытащил на себя Вернидуба и отпасовал на Абрахама. Мацапура потерял ворота, поэтому форвард, который в этом сезоне не сверкает результативностью, легко забил.

Дальше "Рома" просто разрывала соперника. Удар Дзяньоло, удар Абрахама, удар Эль-Шаарави (еще позже - Шомуродова) демонстрировали полную беспомощность защитной игры "Зари". Разве что Мацапура еще как-то противостоял этому граду. А прекратилось это только тогда, когда захотела "Рома".

Римляне взяли паузу в середине второго тайма, позволив "Заре" поконтролировать мяч. Однако и это уже не клеилось, исчез тот азарт, с которым украинская команда шла вперед до перерыва. Это был приговор. Матч шел к своему концу с единственным возможным сценарием.

"Рома" добавила и четвертый гвоздь в крышку гроба украинских еврокубковых надежд (Абрахам забил ударом в падении через себя, в стиле Левандовского), изрядно порадовав своего тренера. Радовались и болельщики на трибунах, а "Заря" считала минуты до финального свистка. И, наконец, это случилось.

"Заря" будет третьей в группе третьесортного турнира. Таков уровень. У Украины не будет весной ни одного клуба на международной арене. Таков уровень. Впервые с сезона 2007/08. Такова история.

Лига конференций. Группа С. 5-й тур
25.11.2021. Рим. "Стадио Олимпико"
Арбитр в поле – Иштван Ковач (Румыния)

"Рома" (Рим, Италия) – "Заря" (Луганск, Украина) 4:0
Голы: Перес 15, Дзяньоло 33, Абрахам 46, Абрахам 75

"Рома": Руй Патрисиу – Карсдорп, Кумбула, Смоллинг (Ибаньес 70), Перес – Верету, Манчини – Дзяньоло (Шомуродов 70), Мхитарян (Миссори 79), Эль-Шаарави (Залевски 70) – Абрахам (Майораль 76)

"Заря": Мацапура – Фаворов, Имереков, Вернидуб, Жуниньо (Снурницын 70) – Громов (Назарина 46), Булеца (Кристиан 83), Цвек, Кабаев – Аллахьяр (Овусу 83), Шахаб (Гладкий 46)

Предупреждения: Карсдорп 90, Манчини 90+1
Нереализованный пенальти: Верету 41 (вратарь)

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим)
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Комментарии (46)
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Fishing 555 (Rivne)
26.11.2021 в 00:40
Ну вот Заря прыгнула выше головы Скрипка сказал правду!
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NORDOS
26.11.2021 в 00:37
Динамо засудили, Зорі не пощастило, шахтьор - дно, карма їх опустила
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Fishing 555 (Rivne)
26.11.2021 в 00:42
Кому шо а курям пшо! Нема Україні шо робити в євро краще нехай ідуть ловить рибу.
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0
0
DesnaUA (Чернигов)
26.11.2021 в 00:18
У имерекова походу позвоночник в узел завязался когда третий забивали...Да ...он в десне привозил,а тут он даже не успевал просто наблюдать за происходящим... Короче ,всем хорошего настроения,вы держитесь там)))В смысле , сливайте воду!
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2021 в 00:06
Треба реформи терміново робити у футболі. Павелку, Костюченка, Лучі на шибеницю. (
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0
-1
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таврия19752009 (симферополь)
26.11.2021 в 00:09
Причем тут Павелко до владельцев клубов ?)
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0
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
26.11.2021 в 00:22
при чем тут ты к украинскому футболу, лишенец? где Таврия теперь? или будешь замолаживать что у нее дела так же збс как и у твоей мамы?)
0
-1
unnamed (Cape May)
26.11.2021 в 00:09
У нас сейчас клубы не имеют достаточной финансовой базы - а от перестановки паханов в криминальной структуре, которая сейчас именуется УАФ (а раньше называла себя ФФУ) ничего не изменится. Ждем Металлист в высшей лиге и более качественного представителя в еврокубках.
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+1
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2021 в 00:15
Не факт що МХ буде грати у ЄК раніше 2025
0
0
unnamed (Cape May)
26.11.2021 в 00:01
Было приятно смотреть матч с участием нашей команды из Рима - атмосфера на Стадио Олимпико - потрясающая. ЧУкр и близко не стоит с такой поддержкой.А вот игру Зари смотреть было тяжко. Но тут все понятно: нет скорости в защитной линии и качества в опорной зоне. После второго пропущенного игра рассыпалась. До того Заря смотрелась вполне себе прилично.Возможно, Скрипнику стоило выпустить Цвека или в пару к одному из центральных защитников, или третим защитником, что бы придать скорости Вернидубу и Имерекову, а в опорной зоне сыграть Назарину. Снурницин мог выходить вместо Жуниора как более защитный вариант. А в нападении надеяться на скорость Аллахъяра/Громова/Шахаба. Эта Рома пожарит в обороне не хуже Зари - можно было в первом тайме один гол забивать. «Но то таке». Этот евросезон для наших команд окончен - со откровенно слабым чемпионатом на успешные выступления в еврокубках надеяться не имеет смысла. В ЧУкре такая Заря раскатывает любого соперника кроме ДК и ШД, а вот стоит повысить уровень сложности - и все становится печально.
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2021 в 00:03
Щось у дуже слабкому ЧУ Зоря пролетіла навіть Львову.
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0
0
unnamed (Cape May)
26.11.2021 в 00:05
Там второй гол был чистый дурак. По делу максимум ничья - но Львову повезло и они засушили игру через мелкий фол.
0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2021 в 00:08
Щось на Олімпіко не побачив супер атмосфери: думаю було не більше 15 тис.
0
0
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Кююмалайнен (Київ)
25.11.2021 в 23:58
Как детей...
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+1
0
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Виктор 2209 (Мехико)
25.11.2021 в 23:57
Пару таких сезонов и будет наш чемпион играть в квалификации лиги конференций
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2021 в 23:58
ваш - будет
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+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2021 в 00:00
З Коста-Рикою?)
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.11.2021 в 00:04
с гондурасом)
+1
0
Fishing 555 (Rivne)
26.11.2021 в 00:47
Думаю будуть гриби збирать
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2021 в 23:55
так и не понял зачем поменяли Шахаба на Гладика, ну лан. если наши клюбы себя уважают, то в последнем туре неплохо бы сделать трипл. благо соперники уже свои задачи выполнили
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2021 в 23:57
Ага, в Європі суперники грають до кінця, тим більше Бенфіка ще може вийти у Лч
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2021 в 23:57
да, Бенфика здесь самый опасный вариант)
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2021 в 00:02
Перемога над ДК плюс не виграш Барси
0
0
сиси кейтч (Херсон)
25.11.2021 в 23:55
украйнский го..мно чемпионат в силе.При Яныке такой хе..рни не было
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+1
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2021 в 23:55
А де він зараз до речі, десь у тебе?
Ответить
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2021 в 23:57
он до сих пор твою бывшую жинку в ростове трахайет?
Ответить
+1
-1
сиси кейтч (Херсон)
25.11.2021 в 23:59
он мамку твою там в пасть трахает ногами
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2021 в 00:01
Типовий козломордий, обпився бояришником...
0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
26.11.2021 в 00:03
при чем тут моя мамка, дурачок, у нее-то все прекрасно, а вот с твоей жинкой, судя по твоей реакции, все очень непросто)
+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2021 в 00:11
У таких не буває жінок...
+2
-1
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таврия19752009 (симферополь)
25.11.2021 в 23:57
Олигархи тогда держали клубы и клубы хорошо выступали .народу это не понравилось и был Майдан против олигархов .Майдан прошел олигархи остались .народу стало жить ещё хуже .зато он гордо называется " Майдан достоинства" )))
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+2
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2021 в 23:59
У коцапів немає майданів, бо немає достоїнства.
+1
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2021 в 23:59
если тебе стало жить еще хуже, если твои мамы-бабушки потеряли льготы и получили московские цены - то это твои проблемы)
0
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
26.11.2021 в 00:05
Мне стало жить лучше и моей маме теперь не нужны льготы.у нее достойная пенсия .тьфу ты .льготами он гордиться. Я уже и забыл это слово.какой позор этим гордиться
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2021 в 00:10
Достойна, це яка 8 тис. рублів при московських цінах?)
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
26.11.2021 в 00:20
тогда твоей маме повезло)) поскольку пенсы в Севасе и Феодосии воют от уровня пенсий, отсутствия льгот и ценах. Тем более, что твои "соотечественники" в цнапах Херсонской области серьезно тебе противоречат)) А по поводу "еще хуже" в Украине, это в тебя походу сокровенное полезло
+1
-1
unnamed (Cape May)
26.11.2021 в 00:04
Где админ - и почему этот клоун еще не забанен?
Ответить
+3
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
26.11.2021 в 00:12
Зачем вы так про клоуна .Зеля может обидеться он все таки президент )))
0
-2
Fishing 555 (Rivne)
25.11.2021 в 23:54
Налево насрать направо насрать
Ответить
0
0
George_D (Харьков)
26.11.2021 в 00:10
А по центру?
Ответить
0
0
Fishing 555 (Rivne)
26.11.2021 в 01:02
Нарыгать
0
0
Fishing 555 (Rivne)
26.11.2021 в 01:03
Наблювать
0
0
Fishing 555 (Rivne)
26.11.2021 в 01:04
Надристать
0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2021 в 23:54
Авантюра Скрипника з його атакуючим футболом проти одного з грандів Серії А, хоча й не у формі, завершилася очікуваною дупою.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.11.2021 в 23:52
Третья в третьесортном турнире...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2021 в 23:52
Найгірший кеф. з 2007.Буде мабуть явно нижче 4,750
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