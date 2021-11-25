ЛК. Рома - Заря 4:0. Сгорела хата - гори сарай

"Згоріла хата – гори сарай

Хай все палає, хай усе мине

Лише б дізнатись, де той небокрай

Та за що цей янгол полюбив мене"...

ТНМК, "Небокрай"

Никаких сантиментов. Никаких лишних разговоров об опыте, о пользе таких матчей для будущего, о росте игроков и так далее. Украина проваливает этот сезон в еврокубках, так что "Заре" нужен был результат. Нужна была хотя бы ничья, чтобы досрочно не потерять шансы на евровесну, как это случилось с "Динамо" и "Шахтером".

У Скрипника был свой план (высокий прессинг, дальние удары, наигранные розыгрыши стандартов), но "Рома" была более агрессивной. Забивать могла уже на первой минуте, когда Дзяньоло вывел Мхитаряна один на один с Мацапурой, но армянин ошибся. Да и офсайд был зафиксирован. Но уже через несколько минут из правильного положения едва не забил Абрахам. Чудо, что удалось спастись, однако гол назревал.

Хотя нужно отдать должное и "Заре" – она старалась играть впереди с огоньком. Дальний удар Цвека заставил Руя Патрисиу струной вытянуться за мячом, а выстрел Шахаба головой не отразил бы и голкипер. Иранец не попал. Как и не попал по мячу кто-то из его партнеров после прохода и паса Жуниньо.

Бразилец хорошо подключался к атакам, но проблемно действовал в защите. Первый пропущенный гол – не прямая его вина (ведь цепочка ошибок началась еще в центре поля), однако от этого не легче. Высокий прессинг дал сбой, Дзяньоло отобрал и подключил Эль-Шаарави, тот промчался по флангу и вырезал на дальнюю штангу на Карлеса Переса. За Испанцем Жуниньо как раз и не успел.

Матч был интересный нейтральному зрителю. Иногда борьба шла на высоких скоростях и с открытым забралом. Цвек нанес очередной удар, но "Рома" была на шаг впереди. Ее момент, созданный Дзяньоло, выглядел куда привлекательнее. В конце концов, она второй раз забила усилиями неугомонного Дзяньоло. И снова все началось с потери в центре поля, снова не успели вернуться, не сумели перекрыть путь Верету. Тот протянул мяч до штрафной и отдал направо на партнера. Точный удар был только делом техники.

Второй гол изрядно ударил по психологии "Зари" – команда была в шаге от того, чтобы окончательно упасть в пропасть. Так бы и случилось, если бы не Мацапура. Молодой кипер потянул пенальти от Верету, исправив ошибки Булецы, Жуниньо и Кабаева, которые и привели к одиннадцатиметровому (фол непосредственно против Переса допустил Кабаев). 0:2 – это все же не 0:3. Но "Буде-Глимт" выигрывал в своем матче, так что "Заре" нужно было забивать минимум трижды (и не пропускать).

Но 3:0 все же случились на стартовых секундах второго тайма. Атака по правому флангу, Дзяньоло легко убежал от Имерекова, вытащил на себя Вернидуба и отпасовал на Абрахама. Мацапура потерял ворота, поэтому форвард, который в этом сезоне не сверкает результативностью, легко забил.

Дальше "Рома" просто разрывала соперника. Удар Дзяньоло, удар Абрахама, удар Эль-Шаарави (еще позже - Шомуродова) демонстрировали полную беспомощность защитной игры "Зари". Разве что Мацапура еще как-то противостоял этому граду. А прекратилось это только тогда, когда захотела "Рома".

Римляне взяли паузу в середине второго тайма, позволив "Заре" поконтролировать мяч. Однако и это уже не клеилось, исчез тот азарт, с которым украинская команда шла вперед до перерыва. Это был приговор. Матч шел к своему концу с единственным возможным сценарием.

"Рома" добавила и четвертый гвоздь в крышку гроба украинских еврокубковых надежд (Абрахам забил ударом в падении через себя, в стиле Левандовского), изрядно порадовав своего тренера. Радовались и болельщики на трибунах, а "Заря" считала минуты до финального свистка. И, наконец, это случилось.

"Заря" будет третьей в группе третьесортного турнира. Таков уровень. У Украины не будет весной ни одного клуба на международной арене. Таков уровень. Впервые с сезона 2007/08. Такова история.

Лига конференций. Группа С. 5-й тур

25.11.2021. Рим. "Стадио Олимпико"

Арбитр в поле – Иштван Ковач (Румыния)

"Рома" (Рим, Италия) – "Заря" (Луганск, Украина) 4:0

Голы: Перес 15, Дзяньоло 33, Абрахам 46, Абрахам 75

"Рома": Руй Патрисиу – Карсдорп, Кумбула, Смоллинг (Ибаньес 70), Перес – Верету, Манчини – Дзяньоло (Шомуродов 70), Мхитарян (Миссори 79), Эль-Шаарави (Залевски 70) – Абрахам (Майораль 76)

"Заря": Мацапура – Фаворов, Имереков, Вернидуб, Жуниньо (Снурницын 70) – Громов (Назарина 46), Булеца (Кристиан 83), Цвек, Кабаев – Аллахьяр (Овусу 83), Шахаб (Гладкий 46)

Предупреждения: Карсдорп 90, Манчини 90+1

Нереализованный пенальти: Верету 41 (вратарь)